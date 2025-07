"Možda ćemo sutra oboriti rekord Partizana": Srđan Blagojević dva puta poslao istu poruku Grobarima

Trener Partizana Srđan Blagojević govorio je na konferenciji za medije pred meč Partizan - Oleksandrija.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan savladao je Oleksandriju u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu, a pred svojim navijačima u Humskoj će imati priliku da potvrdi taj rezultat i obezbijedi prolaz u treće kolo. Meč srpskog i ukrajinskog predstavnika igra se u četvrtak od 21:00, a očekuje se da stadion bude pun!

Trener Partizana Srđan Blagojević najavio je meč protiv prošlogodišnjeg vicešampiona Ukrajine. Na konferenciji za medije govorio je o rezultatu prvog meča, očekivanjima od susreta i podršci navijača za mlad tim crno-bijelih.

"Sutra je utakmica u kojoj imamo jasan cilj, plasman u treće kolo. To je sigurno. Imamo ispred sebe jako dobrog protivnika bez obzira na rezultat prvog meča. Njima ne manjka kvalitet, ali naš cilj ostaje isti. Želimo da obezbijedimo još dvije utakmice koje će pomoći u razvoju mladih igrača. Idealan scenario je da se plasiramo dalje uz novu evropsku pobjedu, a da poslije ove pobjede Partizan ne dobije nikakvu kaznu UEFA zbog navijača. U prethodnom periodu se to nije često dešavalo. Nije bilo mnogo pobjeda, a još ređe je bilo da prođemo bez kazne. Što se tiče broja navijača, voljeli bismo da isti broj bude i na nekim sljedećim utakmicama u Beogradu", rekao je Srđan Blagojević.

Novinarima se obratio i zamjenik kapitena Vanja Dragojević. "Očekuje nas utakmica protiv dobre ekipe Oleksandrije. Donijeli smo lijepu prednost, ali ne treba da se opustimo i da pomislimo da je gotovo. Treba da pokažemo karakter, da budemo pravi sutra pred svojim navijačima. Očekujem pune tribine i sjajnu atmosferu", rekao je Vanja Dragojević.

"Protiv AEK-a nije bio najbolji Partizan, to sam znao, to su znali i ovi momci. Bili smo bolji, ostvarilo se ono u šta smo vjerovali. Igračima skrećem pažnju koliko je Oleksandrija organizovana ekipa. Ne smijemo da se opustimo, to ni ne želimo. Detaljno smo analizirali tu utakmicu, oni su imali isti broj šansi kao mi, veći broj udaraca od nas. Pokazali smo igračima da zbog organizacije odbrane i oduzetih lopti, nakon defanzivnih akcija, imali smo priliku za ofanzivne akcije. Malo je to složenije. Uvijek idemo ka tome da u svakom segmentu pravimo pomak", rekao je Blagojević i dodao: "Navijači su bili tu protiv AEK Larnake, momcima nije bio problem. U Rusiji smo igrali protiv jakih protivnika, pred mnogo navijača. Igrači se nisu uplašili. Ne sumnjam da li će imati opterećenje. Stalno pričamo o tome, pokušavamo da ih pripremimo. Nekog da podignemo, nekog da stišamo, zavisi od karaktera. Milovanović nije u kombinaciji, Sek je trenirao cijele nedjelje. Ivan Vasiljević se povrijedio na treningu".

Blagojević je govorio o pripremi za utakmicu, koja je u Poljskoj i donijela pobjedu."Analizirali smo mi njih, kao i oni nas. Imali smo plan, kao i oni. Naš je donio rezultat. Dvije utakmice u sedam dana, uvijek je pitanje da li će scenario biti isti. Neću iznositi naše ideje, ali ćemo biti pripremljeni. To je ono što je naš dio posla. Mogao bih reći da ne očekujem velike promjene. Cilj ostaje isti, prolazak u sljedeće kolo. Moj stav je da bez obzira na okolnosti držimo iste principe, postavljene pre početka. Volio bih da vidim odlučan i drzak Partizan koji dominira. Zavisi i od protivnika. Očekujem da se nametnemo, ali da budemo pametni i da vodimo računa o svakom detalju. Biće emocija zbog publike, ne treba da nas odvedu do neracionalnih odluka. Naš posao je da to kanališemo", zaključio je Blagojević.

Navijači Partizana već danima "opsedaju" blagajnu ispod istočne tribine, a za meč Partizana i Oleksandrije puštena je u prodaju i sjeverna tribina. Biće ovo možda i najposjećenija utakmica Partizana u posljednjih deceniju i po, jer bi u Humsku moglo da stigne i više od 30.000 gledalaca.

"Sa strane osjećam euforiju! Nadam se da se neće zaustaviti, nego da će se produžiti i poslije ove utakmice. Na Radnički iz Kragujevca, pa daj Bože na novu evropsku utakmicu, pa prvenstvo... Jedan novi talas, u novoj ideji funkcionisanja Partizana. Najprivlačnije za navijače je taj osjećaj od strane ovih momaka koji čine FK Partizan, njihova emocija, pripadnost klubu i želja da se pokažu u najboljem svjetlu. Žele da donesu radost, nadu navijaču Partizana. Mislim da to privlači navijače. Dolazimo u situaciju da se traži karta više, da od mene kao trenera traže karte. Sutra to nije problem, možda ćemo oboriti rekord u posljednjih 15 godina. Ne sumnjam za sutra, volio bih da se nastavi - to zavisi i od rezultata sutra. Volio bih da se uhvati talas, da nastavimo u tom stilu", rekao je Blagojević.