Crvena zvezda ima rok do ponoći: Precrtala trojicu za Ligu šampiona, zna se koga svi iščekuju na Marakani

Crvena zvezda odredila je tim za Leh, koji bi mogao da bude promijenjen najkasnije do isteka današnjeg dana.

FK Crvena zvezda je sa liste igrača za Ligu šampiona obrisala trojicu igrača - Jegora Pruceva, Kejmera Sandovala i Ebenezera Anana. Među njima je Anan već napustio klub i otišao u francuski Sent Etjen, dok se očekuje i povratak Sandovala u drugi tim Betisa, kao i rastanak sa ruskim vezistom.

Sa druge strane, crveno-bijeli su na spisak igrača za najjače takmičenje dodali novajlije - beka Nikolu Stankovića, defanzivnog vezistu Mahmudu Bađa i krilnog napadača Šavija Babiku. Rok za registraciju igrača za dvomeč protiv Leha ističe u ponoć, a crveno-bijeli imaju prostor da registruju još dvojicu fudbalera, s tim da nije potrebno da licenciraju igrače iz svoje omladinske škole, poput povratnika iz OFK Beograda Adema Avdića.

To znači da bi dolazak još pojačanja za dvomeč protiv Leha morao da bude ozvaničen do večeras u ponoć, u suprotnom neće imati pravo nastupa do 4. kola kvalifikacija za Ligu šampiona ili Lige Evrope. Navijači će zato sa posebnom pažnjom iščekivati u ponedjeljak da li će potpisati Dušan Tadić, koji je već danima, pa i nedjeljama "viđen" kao najveća transfer-bomba crveno-bijelih.

Milojević odabrao tim za Poljsku

U međuvremenu, Zvezda je u utorak letom u 10 časova otputovala u Poljsku, na prvu utakmicu protiv Leha u 3. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona (srijeda, 20.30 časova).

Milojević je na put u Poznanj poveo tim bez Nemanje Radonjića, koji će propustiti dvomeč protiv Poljaka zbog povrede.

Ovo je spisak fudbalera Zvezde za prvi meč protiv Leha: Mateus, Omri Glazer, Ivan Guteša, Jung Vu Seol, Nikola Stanković, Rodrigao, Miloš Veljković, Stefan Leković, Veljko Milosavljević, Nair Tiknizjan, Mahmudu Bađo, Rade Krunić, Timi Maks Elšnik, Jovan Šljivić, Vladimir Lučić, Vasilije Kostov, Aleksandar Katai, Šavi Babika, Mirko Ivanić, Felisio Milson, Piter Olanjinka, Bruno Duarte, Šerif Endiaje, Marko Arnautović.

