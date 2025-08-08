logo
Poznat nasljednik Feđe Dudića: Bivši fudbaler Crvene zvezde na klupi Radničkog

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Proslavljeni fudbaler Aleksandar Luković promovisan kao novi trener Radničkog iz Kragujevca.

Aleksandar Luković novi trener Radničkog iz Kragujevca Izvor: MN PRESS

FK Radnički Kragujevac zvanično je predstavio nasljednika Feđe Dudića, nekadašnjeg reprezentativca Srbije i igrača Crvene zvezde Aleksandra Lukovića

To će biti njegov prvi samostalni klupski angažman, pošto je prethodno radio u mlađim selekcijama nacionalnog tima.

"Zadovoljstvo mi je i čast što imam priliku da radim u jednom klubu kakav je Radnički, koji se u svemu uklapa u moj plan karijere i neke ambicije koje ja želim da ostvarim kao trener. Nadam se da ćemo biti dobitna kombinacija", rekao je na početku obraćanja perspektivni stručnjak.

Očekuje ga debi već za nekoliko dana protiv Javora iz Ivanjice. 

"Na nama je puno posla da se vratimo na neki pobjednički kolosijek i da budemo prepoznatljivi po jednom načinu igre, da imamo svoj identitet. Da doradimo i unaprijedimo neke stvari na kojima je gospodin Dudić radio. Samim tim pošaljemo drugim ekipama poruku da ćemo uvijek ići na pobjedu. Znam da ova ekipa ima ozbiljan kvalitet i karakter. To su dva bitna preuslova u ovom trenutku da krenemo kako treba. Za ova dva dana vidio sam od momaka dosta pozitivne energije i da su dosta fokusirani. Tako da protiv Javora očekujem pobjedu", rekao je Luković.

Stručni štab će činiti: Milovan Matijašević - kondicioni trener, Vladimir Otašević - pomoćni trener, Miroslav Stakić - pomoćni trener, Milorad Nikolić - trener golmana, Lazar Savić - analitičar.

"Očekujem podršku navijača kao i do sada. Znam da je Radnički simbol ovog grada i Šumadije. Mi ćemo dati sve od sebe, mislim na tim, stručni štab da pobjeđujemo. To će biti motiv koji će nas voditi da budemo što bolji", zaključio je Luković koji je u igračkoj karijeri nosio dresove Crvene zvezde, Šturna, Udinezea i Zenita sa kojim je osvojio Ligu Evrope 2008. godine. Za reprezentaciju Srbije zabilježio je 28 nastupa, uključujući i učešće na Svjetskom prvenstvu 2010. godine u Južnoj Africi.

Tagovi

FK Radnički 1923 Kragujevac Aleksandar Luković

