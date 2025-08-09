logo
Banjalučanin odveo Bosnu iz Teplica do titule šampiona Češke

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

SK Bosnia Online EU Teplice postao je prvak Češke u fudbalu na pijesku.

Banjalučanin Adnan Beganović odveo Bosnu iz Teplica do titule šampiona Češke Izvor: Petr Špírek/[email protected] ©2025

Na Fajnal-foru, održanom u Radlicama, ekipa koju je s klupe predvodio Banjalučanin Adnan Beganović najprije je savladala Viladžers Uherske Hradište rezultatom 5:4, da bi u velikom finalu bili bolji od praške Slavije istim rezultatom 5:4.

Najveća zvijezda finala bio je nesumnjivo Jan Ruda, trostruki strijelac.

"Izuzetno sam ponosan na cijeli tim. Momci su igrali srcem, sa odlučnošću i bez kompromisa. Ova titula je rezultat napornog rada tokom cijele sezone i pokazuje snagu našeg kolektiva. Pokazali smo Slaviji da su Teplice ponovo na vrhu", rekao je Beganović.

Ovim trijumfom, Bosna iz Teplica je osigrala direktan plasman u Ligu šampiona fudbala na pijesku Euro Winners Cup 2026, gdje će predstavljati češkifudbal na pijesku.

(MONDO)

