"Sa velikom tugom opraštamo se od našeg lava": Potresna objava kluba čiji fudbaler je stradao od udara groma

"Sa velikom tugom opraštamo se od našeg lava": Potresna objava kluba čiji fudbaler je stradao od udara groma

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Klub Cer oprostio se od fudbalera koji je preminuo od posljedica udara groma.

cer se oprostio od dragise savkovica Izvor: društvene mreže/printscreen

Sve je potresla vijest o smrti fudbalera koji je podlegao povredama nakon udara groma. Dragiša Savković preminuo je u 39 godini poslije velike borbe ljekara da mu spasu život. Nakon smrti fudbalera oglasio se i klub čiji dres je nosio Savković.

"Sa velikom tugom i bolom opraštamo se od našeg lava, našeg velikog borca i velikog čovjeka Dragiše Gileta Savkovića, koji nažalost nije uspio da pobijedi u najvažnijoj utakmici. Iskreno saučešće porodici i svim prijateljima našeg Gileta", stoji u objavi kluba Cer iz Petkovice.

Prije skoro nedjelju dana, 3. avgusta, na stadionu u Klupcima udario je grom i tom prilikom dvojica igrača su povrijeđena. Među njima bio je i Dragića kojem je pomoć ukazana odmah na terenu, potom je prebačen u bolnicu u Loznici, a vrlo brzo i u Beograd. Međutim, nekoliko dana kasnije Dragiša nije izdržao i srpski fudbal potresle su tužne vijesti.

Pogledajte

03:06
Mateuš izjava posle Leh Crvena zvezda
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

