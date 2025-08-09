Srpski fudbaler postao "superstar" u Holandiji: Kada ga je bolest pokosila, cijeli stadion je plakao

Dejan Čurović je tragično preminuo, a sada je izgleda nestao i njegov Vitese.

Nakon što smo 2024. godine dobili vijest da je Vitese izbačen iz prvog ranga holandskog fudbala zbog finansijskih poteškoća, sada je jasno da neće biti gotovo samo sa takmičenejm u Erediviziji. Po svoj prilici, klub iz Arnhema se gasi.

Čak 14 fudbalera iz Srbije nosilo je dres ovog kluba, mnogi u periodu kada je Vitese bio praktično ispostava Čelsija, a prije toga je došao Srbin koji je bio i ostao najvoljeniji sin tribine u ovom holandskom gradu.

Igrali su za Vitese i Slobodan Rajković i Nemanja Matić, nastupao je tu Vladimir Stojković i Danko Lazović, Dejan Stefanović je igrao za ovu ekipi. Ipak jedan jedini je bio DJ Superstar - Dejan Čurović.

Superstar na nebu

Nažalost 11. avgusta 2019. godine sa samo 51 godinom preminuo je nekadašnji napadač Partizana, Zemunac koji je u Arnhemu postao legenda. Samo dan nakon 51. rođendana izgubio je tešku bitku sa leukemijom.

Navijači Vitesea ga nikada nisu zaboravili i cijeli stadion je zaplakao kada je na meču sa Cvoleom viđena koreografija sa njegovim likom. Pisalo je "Ti si Superstar na nebu".

Bio je zamjena za Mijata i nije razočarao

Počeo je da igra Čurović u Zemunu, a kao klinac bio je dio tima koji je 1990. godine osvojio drugu ligu Jugoslavije. Na golu je bio otac Mateje Kežmana Zlatko, igrali, a u napadu se zadesio Miloš Šetić. Naredne godine tu su bili Radovan Radaković i izvjesni Zoran Mamić. Ipak, to je bio nekadašnji omladinac Partizana, a ne bivši trener Dinama, kao što mnogi misle.

Sve do 1993. godine je igrao u Zemunu, dominirao je u Prvoj ligi i nakon što je Predrag Mijatović prodat Valensiji kao zamjena došao je Čurović. Nije bilo lako, čak ni moguće, zamijeniti takvu veličinu, ali Partizan je sa Čurovićem u špicu osvojio duplu krunu. U sezoni 93/94 dvojac napadača bili su Čurović i Savo Milošević, a junak ove priče je u svim takmičenjima te sezone dao 27 golova. Na kraju su ga grobari zapamtili samo po toj sezoni, ali i slobodnom udarcu u derbiju iz koga nije dao gol. Pobijedio je tu Partizan golom Brnovića, ali je zaista šteta što ovo nije ušlo u mrežu:

Odveo Vitese u Evropu

Igrao je šest godina za Vitese Dejan Čurović i postao je možda i najveća legenda u klubu. Završio je karijeru u Arnhemu sa 43 gola i 19 asistencija, a u sezoni 97/98 je sa 17 golova vodio tim do trećeg mjesta na tabeli i Evrope,. Znajući da je Vitese uvijek imao jedan od skromnijih budžeta Eredivizije, to je bilo pravo čudo.

Nakon te sezone je pao, nikada nije ušao u staru formu, pa je posljednje tri sezone odigrao u Groningenu i povukao se. Na kratko se vratio u srpski fudbal kao sportski direktor Inđije, ali nije se tu dugo zadržao.

Kako je postao DJ Superstar

"Holanđanima je bilo užasno teško da izgovore Dejan, pa je moj brat bio Dežan, te ne znam kako sve, da bi ga na kraju krstili Didžej. A koliko su ga voljeli, ipak su davali dječacima koji su se rađali u to vrijeme ime Dejan. Ko zna koliko ima takvih" rekla je njegova sestra Irena u intervjuu za klub koji je svom preminulom napadaču posvetio i dokumentarac poslije smrti.

Kada je postao "DJ" uskoro je postao i Superstar. Kladio se na treningu sa jednim saigračem da će dati tri gola iz tri šuta, a kada je to uradio povikao je: "Ja sam DJ Superstar!" I tako se rodila legenda.

Dejana više nema. a izgleda da neće biti ni Vitesea. Na stadionu u Arnhemu je njegovo ime bilo na svakom meču - uvijek bi se pojavio neko sa njegovim dresom. Nadajmo se da će se Vitese ponovo roditi iz pepela, a da legenda od "DJ Superstaru" iz Srbije neće umrijeti.

