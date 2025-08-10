"Čovjek stalno vrijeđa i provocira": Dejana Stankovića razapinju u Rusiji, priča se o otkazu

Dejan Stanković bi mogao da dobije otkaz u Rusiji gdje postoje problemi sa rezultatima, a sve više se potencira i njegovo ponašanje.

Dejan Stanković potpisao je prije nekoliko nedjelja novi ugovor sa Spartakom, ali već poslije četiri kola nove sezone Premijer lige Rusije priča se o njegovom otkazu. Spartak je doživio drugi poraz u ligi, a posebno boli kako je Stankovićev tim izgledao u gradskom derbiju protiv Lokomotive koja je sa "klincima" slavila 4:2 (1:1).

Bilo je burno u Moskvi, vidjeli smo kako se Stanković umalo fizički sukobio sa protivničkim timom, često je gestikulirao sudiji i više puta je pokazao da je njegova ekipa oštećena, što je naišlo na ozbiljne osude u Rusiji.

"Dejana Stankovića treba isključiti", rekao je bivši sudija Igor Fedotov za "Čampionat": "On jednostavno provocira sve. Nešto je nekome vikao - i onda je sve počelo."

"Problem sa četvrtim sudijom Jurijem Karpovim jeste što on to ne govori glavnom Ivanovu. Četvrti sudija bi trebalo da kaže da čovjek stalno vrijeđa i provocira druge, a poslije zvižduka za pauzu je provocirao čitav stručni štab Lokomotive. Problem je što četvrti sudija o tome ne govori, što, u stvari, dozvoljava da se to nastavi. Moramo da djelujemo u takvim situacijama", dodao je sudijski analitičar.

Da li se Stankoviću sprema otkaz u Moskvi?

Prema nezvaničnim informacijama iz Rusije, Dejan Stanković dobio je rok do kraja avgusta da popravi igre Spartaka ili će biti ipak primorani da sa njim raskinu saradnju jer poslije svih ulaganja - malo je četiri boda za četiri kola.

"Što se tiče tih glasina, ne zanimaju me. Pisali ste o tome već. Kao što sam rekao ranije: postoje dva tipa trenera - oni koji su dobili otkaz i oni koji će dobiti otkaz. Postoji i ona treća grupa - Oni koji mogu sami da odu. Pogodite u kojoj sam ja grupi...", kazao je Stanković.

"Zaista imamo težak raspored. Sad nam ide važan klup duel (u utorak protiv Dinama iz Mahačkale). Poslije imamo Zenit, pa putujemo u Kazanj... Ali ništa nije nemoguće. Vidjećemo", dodao je srpski trener.