logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Miloš Milanović napravio haos u Istanbulu: Za 10 minuta podijelio pet kartona, al mu to nije rekord

Miloš Milanović napravio haos u Istanbulu: Za 10 minuta podijelio pet kartona, al mu to nije rekord

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Srpski sudija bio je neumoljiv na meču Bašakšehira i Vikinga u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

Miloš Milanović podijelio pet žutih kartona za 10 minuta Izvor: MN PRESS

Srpski sudija Miloš Milanović bio je glavni akter meča turskog Bašakšehira i norveškog Vikinga koji je završen rezultatom 1:1. Utakmica je odigrana u okviru 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu, a u narednu rundu prošao je istanbulski tim zbog pobjede u prvom susretu od 3:1.

Uspjeli su da izbore prolaz uprkos tome što su za 10 minuta dobili čak pet žutih kartona, i to sve u periodu od 54. do 64. minuta. Do tog momenta je sve bilo mirno, a onda je srpski sudija bio neumoljiv. Mnogo bolje nisu prošli ni Norvežani koji su dobili tri opomene.

Milanović je poznat kao neko ko je "lak" na kartonima, pošto je nedavno u Superligi Srbije postavio rekord. Na meču Radničkog iz Kragujevca i Železničara podijelio je čak 13 žutih i jedan crveni karton. Nije poštedio ni trenera koji su takođe zaradili isključenje.

Ko je Miloš Milanović?

FIFA značku je stekao u ranoj fazi karijere i najmlađi je predstavnik Srbije na međunarodnim utakmicama. Imao je veliko povjerenje Sudijske komisije Superlige, pa je dobio šansu da vodi finale Kupa Srbije između Crvene zvezde i Partizana u maju 2022. godine, a potom i polufinale Kupa 2024. godine. Takođe, bio je delegiran od strane UEFA za utakmicu omladinske Lige šampiona u osmini finala između Real Madrida i AZ Alkmara 2025. godine.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Konferencijska liga Miloš Milanović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC