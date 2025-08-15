Miloš Milanović napravio haos u Istanbulu: Za 10 minuta podijelio pet kartona, al mu to nije rekord

Srpski sudija bio je neumoljiv na meču Bašakšehira i Vikinga u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

Izvor: MN PRESS

Srpski sudija Miloš Milanović bio je glavni akter meča turskog Bašakšehira i norveškog Vikinga koji je završen rezultatom 1:1. Utakmica je odigrana u okviru 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu, a u narednu rundu prošao je istanbulski tim zbog pobjede u prvom susretu od 3:1.

Uspjeli su da izbore prolaz uprkos tome što su za 10 minuta dobili čak pet žutih kartona, i to sve u periodu od 54. do 64. minuta. Do tog momenta je sve bilo mirno, a onda je srpski sudija bio neumoljiv. Mnogo bolje nisu prošli ni Norvežani koji su dobili tri opomene.

Milanović je poznat kao neko ko je "lak" na kartonima, pošto je nedavno u Superligi Srbije postavio rekord. Na meču Radničkog iz Kragujevca i Železničara podijelio je čak 13 žutih i jedan crveni karton. Nije poštedio ni trenera koji su takođe zaradili isključenje.

Ko je Miloš Milanović?

FIFA značku je stekao u ranoj fazi karijere i najmlađi je predstavnik Srbije na međunarodnim utakmicama. Imao je veliko povjerenje Sudijske komisije Superlige, pa je dobio šansu da vodi finale Kupa Srbije između Crvene zvezde i Partizana u maju 2022. godine, a potom i polufinale Kupa 2024. godine. Takođe, bio je delegiran od strane UEFA za utakmicu omladinske Lige šampiona u osmini finala između Real Madrida i AZ Alkmara 2025. godine.