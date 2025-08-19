logo
Legende se vratile i oživjele Rad: Bivši reprezentativci će igrati 5. ligu na Banjici

Autor Dragan Šutvić
0

Fudbalski klub Rad oživjeće nakon inicijative Milana "Lole" Smiljanića i Milana Perendije, koji su okupili bivše saigrače i vratili ih u klub.

Rad okupio bivše igrače za 5. ligu igraće i Andrija Kaluđerović Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Rad je u sezoni 2020/21 igrao elitni rang srpskog fudbala i imao jednu od najboljih omladinskih škola u državi. Na kraju te veoma turbulentne sezone, u kojoj je igralo čak 20 ekipa, "Građevinari" sa Banjice preselili su se u niži rang i tada je počeo najmračniji period u njihovoj istoriji. Sada se iznad Banjice pojavilo sunce, i to u vidu nekadašnjih fudbalera spremnih da opet obuju kopačke.

Rad će se u novoj sezoni takmičiti u Prvoj Beogradskoj ligi - Grupa "C", odnosno petom rangu takmičenja srpskog fudbala i imaće igrački kadar kojeg se ne bi postidjeli ni timovi u mnogo boljoj finansijskoj situaciji. Nakon čak četiri ispadanja u samo pet sezona i selidbe u potpuno amaterski rang, Rad je uspio da riješi dio svojih novčanih problema, pa sada može da registruje nove fudbalere. Na Banjici neće biti novih lica - vraćaju se stari asovi, koji Radu duguju čitave svoje karijere.

Dres Rada će u novoj sezoni nositi Andrija Kaluđerović, Ostoja Stjepanović, Darko Bjedov, Milan Perendija, Vladimir Volkov, Saša Jovanović, Dejan Lekić, Milan Smiljanić, pa čak i Andrija Pavlović. Nekadašnji reprezentativac Srbije i bivši fudbaler Partizana ima 31 godinu i prošle sezone je igrao za Budućnost iz Podgorice, pa je jasno da bi i dalje mogao da ponudi kvalitet i u boljim ligama od petog ranga srpskog fudbala.

"Vraćam se da igram i da pomognem Radu. Zvali su me drugari da igramo i pristao sam odmah. Volim taj klub. Uz OFK Beograd gdje sam počeo karijeru, u Radu sam igrao najviše. Stvarno bih volio da dignemo javnost oko tog kluba i da igra nas nekoliko u početku, da probamo da za početak da uđemo u četvrtu ligu i onda da se klub stabilizuje, da se pomogne finansijski i da ga dignemo na veći nivo", rekao je Andrija Kaluđerović za "Sportske".

Potpuno novi tim Rada, u kojem će biti čak i bivši reprezentativci, premijeru u novoj sezoni imaće na gostovanju u Zaklopači. Predstojećeg vikenda tamo počinje sezona za tim koji je ne tako davno predstavljao Srbiju u evropskim takmičenjima, a kada se odradi to gostovanje "Građevinare" očekuju i mečevi protiv timova iz Belog Potoka, Ripnja, Arnajeva, Jagnjila, Rajkovca...

Tagovi

FK Rad fudbal Andrija Kaluđerović

