Bivši reprezentativci BiH preuzeli Igman!

Dario Damjanović je glavni, a Ervin Zukanović pomoćni trener.

Izvor: Facebook/FK Igman Konjic

Nakon što je Dženis Ćosić odstupio sa mjesta trenera Igmana kako bi postao pomoćnik Husrefu Musemiću na klupi Sarajeva, klub iz Konjica ekspresno je reagovao.

Nekadašnji premijerligaš je za novog trenera imenovao Darija Damjanovića (1981.), nekadašnjeg reprezentativca BiH, koji je dres "zmajeva" tokom igračke karijere obukao 17 puta.

Bez trenerskog posla je Damjanović od oktobra prošle godine, kada se rastao sa zeničkim Čelikom, u kojem je proveo godinu dana. U karijeri je još vodio Zvijezdu iz Gradačca, Orašje i Sim-bau.

Izvor: Facebook/FK Igman Konjic

Klub iz Konjica saopštio je i da će Damjanoviću u radu pomagati još jedan bivši reprezentativac BiH. Riječ je o Ervinu Zukanoviću (1987.), koji je 38 puta istrčao na teren u dresu sa državnim grbom.

Igman će se, podsjetimo, u ovoj sezoni takmičiti u Prvoj ligi FBiH, a prvu utakmicu odigraće sutra u Gabeli protiv GOŠK-a.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)