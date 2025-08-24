Novinarka se obrukala usred prenosa: Marko je gledao zbunjeno, uzalud mu se izvinjavala

Novinarka Skaj Sporta obrukala se pred kamerama poslije meča u Bundesligi, morala je da se izvinjava usred prenosa. Fudbaleru Fridlu ništa nije bilo jasno.

Izvor: x/printscreen

Greške se dešavaju u svakom poslu i to je normalno, ali teško da može da se pronađe opravdanje za grešku koju je napravila novinarka usred prenosa. I to po završetku utakmice Bundeslige između Ajntrahta i Verdera koju je domaći tim dobio sa 4:1. Obrukala se pred milionskim auditorijumom i morala je da se izvinjava.

Šta se dogodilo? Po završetku meča je ispred nje stajao fudbaler Marko Fridl. Austrijski defanzivac koji igra za tim iz Bremena. Ona mu je postavila pitanje o tome kako se osjeća poslije ubjedljive pobjede, kako mu je sve to izgledalo na terenu. Samo je problem što je on igrač tima koji je doživio debakl i sve vrijeme je zbunjeno gledao. Marku nije bilo jasno šta ga pita, uslijedilo je izvinjenje, počela je da se pravda usred programa, ali je bilo kasno... Sve je bilo prenošeno uživo.

Das kann nicht echt seinpic.twitter.com/8SY2PPBDT8 — Yves (@YvesSVW)August 23, 2025

"Ja sam igrač Verdera, za slučaj da to ne znate", odgovorio joj je Marko u prenosu.

Kako je došlo do greške?

Kako je došlo do ovakve greške? Marko je bio u dresu Ajntrahta pošto je po završetku meča razmijenio dresove sa golmanom Mihaelom Cetererom. Pretpostavlja se da je zabuna nastala zbog toga što je vidjela dres Ajntrahta, mada je nejasno kako je uspjela da pomiješa dvojicu igrača koji ni po čemu ne liče i kako nije prepoznala da ispred nje stoji drugi igrač i to ni manje ni više nego kapiten gostiju.

Marko Fridl karijeru je počeo u Austriji i tamo ga je primijetio Bajern koji ga je doveo u svoju omladinsku školu. Prošao je kroz mlađe kategorije, nije uspio da se nametne, pa je poslat na pozajmicu u Verder. Poslije toga je prodat timu iz Bremena 2019. godine za 3,5 miliona evra i sada je tamo kapiten.