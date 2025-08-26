Veliki potresi u Kragujevcu: Otišao je Dudić, a sa njim i tvorac evropskog Radničkog

Slavko Perović više nije sportski direktor Radničkog 1923 iz Kragujevca.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Radnički iz Kragujevca je u velikoj rezultatskoj krizi i zbog toga neko mora da "plati". Činilo se da će se sve promijeniti odlaskom trenera Feđe Dudića, i dolaskom njegovog nasljednika Aleksandra Lukovića, ali se Radnički još nije pomjerio sa "mrtve tačke" i to znači da je vrijeme za odlazak i sportskog direktora.

Tvorac evropskog Radničkog Slavko Perović podnijeće ostavku, prenosi "Žurnal". Perović je vodio brigu o transferima na "Čika Dači" u posljednje četiri godine, za sada nema informacije ko će ga naslijediti.

Vidjećemo da li će se situacija u klubu popraviti poslije toga, a Radničkom očajnički treba pobjeda za izlazak iz krize. Ne samo da je klub eliminisan na startu kvalifikacija od Ki Klaksvika, kluba sa Farskih Ostrva, nego je do sada upisao tri remija i dva poraza u domaćem šampionatu.

Prilika je idućeg vikenda protiv Randičkog iz Niša na "Čika Dači", vidjećemo da li i sa novim direktorom.

Ko je Slavko Perović?

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Slavko Perović je bivši srpski napadač koji je rođen upravo u Kragujevcu, a nikada nije igrao za prvi tim Radničkog. U domaćem fudbalu debitovao je za Obilić, pa je bio u Zvezdi pet godina uz dvije pozajmice (od 2006. do 2011. godine), da bi zatim nosio dres Rada, Manisaspora, Alanje, Delizlija, Manise, Istanbulspora i na kraju Dinama iz Bukurešta u kome je završio karijeru 2020. godine.

Već sa 33 godine došao ja na odgovornu funkciju sportskog direktora Radničkog, a u njegovom mandatu prodati su Milan Aleksić za 3,5 miliona evra u Sanderlend, Ognjen Lukić u Ren (450 hiljada evra), pa nedavno i Milutin Vidosavljević u Vojvodinu (600 hiljada evra).