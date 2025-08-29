Zrinjski danas dobija protivnike u Konferencijskoj ligi - evo kako će izgledati žrijeb!

Ovog petka će biti jasno sa kim će Mostarci igrati u Konferencijskoj ligi.
Fudbaleri Zrinjskog nisu uspjeli da naprave senzaciju, eliminišu Utreht i plasiraju se u Ligu Evrope.
Mostarci su sinoć, nakon domaćih 0:2, remizirali sa holandskim klubom na Galgenvardu bez pogodaka, pa će za utjehu morati da igraju u Konferencijskoj ligi.
Imena protivnika, njih šest, izabranici Igora Štimca saznaće poslije današnjeg žrijeba u Monte Karlu, koji će biti jedinstven. Neće bizi fizičkih kuglica na sceni, kao do sada, već će sve biti određeno kompjuterski. Drugim riječima, specijalizovani softver će kreirati sve parove.
U svakom od šest šešira nalazi se po šest klubova, a prema propozicijama takmičenja, svaki klub će dobiti po jednog protivnika iz svakog šešira, uz tri utakmice na domaćem i isto toliko na gostujućem terenu.
Ovako izgledaju svi šeširi:
PRVI ŠEŠIR: Fiorentina, AZ Alkmar, Šahtjor, Slovan (Bratislava), Rapid (Beč), Legija.
DRUGI ŠEŠIR: Sparta (Prag), Dinamo (Kijev), Kristal Palas, Leh (Poznanj), Rajo Valjekano, Šamrok Rovers.
TREĆI ŠEŠIR: Omonija, Majnc, Strazbur, Jagjelonija, Celje, Rijeka.
ČETVRTI ŠEŠIR: Zrinjski, Linkoln Red Imps, KuPS, AEK (Atina), Aberdin, Drita.
PETI ŠEŠIR: Breidablik, Sigma (Olomuc), Samsunspor, Rakov, AEK (Larnaka), Škendija.
ŠESTI ŠEŠIR: Heken, Lozana, Univerzitatea Krajova, Hamrun Spartans, Noa, Šelburn.
Ligaška faza igraće se od 2. oktobra do 18. decembra.
LIGAŠKA FAZA – datumi
1. kolo – 2. oktobar
2. kolo – 23. oktobar
3. kolo – 6. novembar
4. kolo – 27. novembar
5. kolo – 11. decembar
6. kolo – 18. decembar
(mondo.ba)