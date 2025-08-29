Zrinjski danas dobija protivnike u Konferencijskoj ligi - evo kako će izgledati žrijeb!

Ovog petka će biti jasno sa kim će Mostarci igrati u Konferencijskoj ligi.

Fudbaleri Zrinjskog nisu uspjeli da naprave senzaciju, eliminišu Utreht i plasiraju se u Ligu Evrope.

Mostarci su sinoć, nakon domaćih 0:2, remizirali sa holandskim klubom na Galgenvardu bez pogodaka, pa će za utjehu morati da igraju u Konferencijskoj ligi.

Imena protivnika, njih šest, izabranici Igora Štimca saznaće poslije današnjeg žrijeba u Monte Karlu, koji će biti jedinstven. Neće bizi fizičkih kuglica na sceni, kao do sada, već će sve biti određeno kompjuterski. Drugim riječima, specijalizovani softver će kreirati sve parove.

U svakom od šest šešira nalazi se po šest klubova, a prema propozicijama takmičenja, svaki klub će dobiti po jednog protivnika iz svakog šešira, uz tri utakmice na domaćem i isto toliko na gostujućem terenu.

Ovako izgledaju svi šeširi:

PRVI ŠEŠIR: Fiorentina, AZ Alkmar, Šahtjor, Slovan (Bratislava), Rapid (Beč), Legija.

DRUGI ŠEŠIR: Sparta (Prag), Dinamo (Kijev), Kristal Palas, Leh (Poznanj), Rajo Valjekano, Šamrok Rovers.

TREĆI ŠEŠIR: Omonija, Majnc, Strazbur, Jagjelonija, Celje, Rijeka.

ČETVRTI ŠEŠIR: Zrinjski, Linkoln Red Imps, KuPS, AEK (Atina), Aberdin, Drita.

PETI ŠEŠIR: Breidablik, Sigma (Olomuc), Samsunspor, Rakov, AEK (Larnaka), Škendija.

ŠESTI ŠEŠIR: Heken, Lozana, Univerzitatea Krajova, Hamrun Spartans, Noa, Šelburn.

Ligaška faza igraće se od 2. oktobra do 18. decembra.

LIGAŠKA FAZA – datumi

1. kolo – 2. oktobar

2. kolo – 23. oktobar

3. kolo – 6. novembar

4. kolo – 27. novembar

5. kolo – 11. decembar

6. kolo – 18. decembar

