logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zrinjski danas dobija protivnike u Konferencijskoj ligi - evo kako će izgledati žrijeb!

Zrinjski danas dobija protivnike u Konferencijskoj ligi - evo kako će izgledati žrijeb!

Autor Dragan Šutvić
0

Ovog petka će biti jasno sa kim će Mostarci igrati u Konferencijskoj ligi.

Zrinjski u Konferencijskoj ligi žrijeb Izvor: ANP / ddp USA / Profimedia

Fudbaleri Zrinjskog nisu uspjeli da naprave senzaciju, eliminišu Utreht i plasiraju se u Ligu Evrope.

Mostarci su sinoć, nakon domaćih 0:2, remizirali sa holandskim klubom na Galgenvardu bez pogodaka, pa će za utjehu morati da igraju u Konferencijskoj ligi.

Imena protivnika, njih šest, izabranici Igora Štimca saznaće poslije današnjeg žrijeba u Monte Karlu, koji će biti jedinstven. Neće bizi fizičkih kuglica na sceni, kao do sada, već će sve biti određeno kompjuterski. Drugim riječima, specijalizovani softver će kreirati sve parove.

U svakom od šest šešira nalazi se po šest klubova, a prema propozicijama takmičenja, svaki klub će dobiti po jednog protivnika iz svakog šešira, uz tri utakmice na domaćem i isto toliko na gostujućem terenu.

Ovako izgledaju svi šeširi:

PRVI ŠEŠIR: Fiorentina, AZ Alkmar, Šahtjor, Slovan (Bratislava), Rapid (Beč), Legija.

DRUGI ŠEŠIR: Sparta (Prag), Dinamo (Kijev), Kristal Palas, Leh (Poznanj), Rajo Valjekano, Šamrok Rovers.

TREĆI ŠEŠIR: Omonija, Majnc, Strazbur, Jagjelonija, Celje, Rijeka.

ČETVRTI ŠEŠIR: Zrinjski, Linkoln Red Imps, KuPS, AEK (Atina), Aberdin, Drita.

PETI ŠEŠIR: Breidablik, Sigma (Olomuc), Samsunspor, Rakov, AEK (Larnaka), Škendija.

ŠESTI ŠEŠIR: Heken, Lozana, Univerzitatea Krajova, Hamrun Spartans, Noa, Šelburn.

Ligaška faza igraće se od 2. oktobra do 18. decembra.

LIGAŠKA FAZA – datumi

1. kolo – 2. oktobar

2. kolo – 23. oktobar

3. kolo – 6. novembar

4. kolo – 27. novembar

5. kolo – 11. decembar

6. kolo – 18. decembar

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

HŠK Zrinjski fudbal Konferencijska liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC