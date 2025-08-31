Uspavanka, pa žurka na Enfildu: Mađar nestvarnim golom srušio Arsenal

Liverpul se osamio na čelu tabele poslije tri kola.

Izvor: Tekkers Foot/X/Printscreen

Fudbaleri Liverpula savladali su Arsenal sa 1:0 u derbiju Premijer lige koji je odigran u okviru 3. kola. Tako "Redsi" ostaju jedini tim koji ima maksimalan učinak od starta nove sezone. Aktuelni šampion je slavio na "Enfildu" prelepim golom Mađara Dominika Soboslaja.

Nismo gledali pretjerano zanimljiv meč, vladala je uspavanka u prvom poluvremenu, da bi Liverpul krenuo po pobjedu u drugom. Bolju igru su krunisali u 83. minutu kada je viđen evrogol iz slobodnog udarca sa oko 27, 28 metara.

Pogledajte kako je Soboslaj pokazao klasu:

Gol Soboslaja Izvor: Footballia/Youtube

Vjerovali ili ne, Liverpul je pobijedio Arsenal prvi put od marta 2022. godine, što je tačno 1.263 dana čekanja za navijače koji su ove nedjelje imali šta da slave na Enfildu. Soboslaj je večeras proslavio i mali jubilej pošto mu je ovo 10. gol u crvenom dresu u Premijer ligi, a zabilježio je isto toliko i asistencija.