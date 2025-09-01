Savo Milošević ne krije da je zaljubljenik u sedmu umjetnost, zbog toga je u MONDO podkastu "Priča za medalju" govorio o ljubavi prema glumi i predstavama.

Izvor: MN PRESS, Mondo / Stefan Stojanović

Savo Milošević s pravom nosi epitet najboljeg pjevača među fudbalerima, a kako i sam kaže 'mogu da ne budem skroman - da, jesam najbolji'. U MONDO podkastu "Priča za medalju" bivši trener Partizana otkrio je zbog čega voli sedmu umjetnost, a posebno je govorio o predstavi koju povremeno i dalje igra.

"Volim da pjevam. Pretpostavljam da je to genetika. Što se toga tiče mogu da ne budem skroman - da jesam najbolji pjevač među fudbalerima. Imam više snimaka nego Haris Džinović i polovina pjevača, nikad se nisam libio da uzmem mikrofon. A, kad je u pitanju pozorište, ja sam de fakto i dalje dio predstave "Otkačene"", započeo je Milošević kog Andrije Gerića u MONDO podkastu "Priča za medalju".

Vidi opis Za sve je fudbaler, ali Savo Milošević je umjetnik: "Imam više snimaka od Harisa i desetine predstava" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 19 / 19

"Generalno sam veliki zaljubljenih sedme umjetnosti, imam ozbiljnu kolekciju DVD filmova, u hiljadama se mjeri, to sam kupovao dok nisam shvatio da je i to jedan način indoktrinisanja ljudi. Malo sam se razočarao u filmsku industriju, ali pozorište je oduvijek bilo moja ljubav. Sticajem okolnosti se desila situacija da sam dobio ponudu da budem dio toga i prihvatio sam, odigrao sam 27, 28 predstava dosad."

Kako je izgledala premijera predstave?

Izvor: MN PRESS

Godine provedene ispred kamera i na terenu, natjerale su slavnog fudbalera rođenog u Bijeljini da nema nikakvu vrstu straha od javnog nastupa, tako je i bilo: "Nevjerovatno koliko nisam imao tremu, sjećam se premijere u Akademiji 28, to je bilo prije pet, šest godina i bilo je puno sve. Tu je bila porodica i dosta prijatelja. Na to sam gledao kao na neki javni nastup, a to mi nije bilo strano."

Ipak, postojao je strah od odgovornosti prema kolegama. "Doduše imao sam određenu dozu nervoze da nešto ne pogriješim. Ljudi bi pomislili da je to neka tek tamo predstava, ali tu su ozbiljni glumci Boris Milivojević, Monika Romić, Slavica Ljujić. Monika je režirala, imam ulogu plastičnog hirurga i bivšeg muža jedne od likova. Boris Milivojević je dečko od druge, ti ljudi su ozbiljni glumci. Jedino što je mene brinulo, a to je da zbog mene ne propadne sve - nije to bio skeč, pa smo napravili glupost. Mene u toj predstavi mijenja Nigor, a nekad je to radio u Marko Kon, ali igrao sam po cijeloj Srbiji, jednog dana mogu unucima da kažem da sam igrao u Srpskom narodnom pozorištu."

Pogledajte 01:08:44 Priča za medalju: Savo Milošević Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Neiskustvo na daskama koje život znače, natjeralo je Miloševića da se prisjeti i anegdote sa prvog dana probe: "Toliko sam shvatio ozbiljno cijeli zadatak, da sam za prvu probu naučio moj tekst i tekstove svih ostalih. A, tamo niko živ ništa ne zna, zao što znaju da će to sve biti promijenjeno u nekom periodu. Kad je bila frka svi su mene pitali šta ide sad, ali dobro... Naivno, ali morao sam da se spremim", kroz osmijeh je ispričao Milošević.