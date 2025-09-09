"Pričaju da je čuvao ovce, ali ovo je istina": Slika stara 25 godina otkrila kakav je dječak bio Luka Modrić

Životna priča Luke Modrića veoma je zanimljiva, a fotografija koja se nedavno pojavila u javnosti pokazala je i drugu stranu medalje.

Izvor: Youtube/ Pavle Balenovic, Jerko Grubisic / imago sportfotodienst / Profimedia

Životna priča Luke Modrića mnoge je zaintrigirala, od dečka koji je živio sa 6 KM dnevno, do talentovanog fudbalera koji je bio oslonac Real Madrida put je poprilično dugačak. Jedna fotografija iz djetinjstva legendarnog hrvatskog fudbalera pokazala je da slučajnosti ne postoji - Modrić je bio lider i dječak vrijedan pažnje i prije nego što je stvarao fudbalsku magiju.

I na dan kad proslavlja 40. rođendan vrijedi se prisjetiti kakva je Hrvat bio u mlađim danima. Nedavno se pojavila fotografija Luke Modrića iz djetinjstva, od prije 25 godina koja je nastala u Zadru. Na njoj je dječak na bicikli koji na leđima ima ogroman ranac. I možda nije odmah uočljivo, ali Luka se nalazi na jednoj strani fotografije, dok su na drugoj dječaci koji ozareno slušaju šta priča proslavljeni fudbaler.

Žena koja je fotografisala ćerku, sasvim slučajno zabilježila je momenat u kojem novi igrač Milana omamljivo priča neku dogodovštinu, dok ga drugovi prate. "Ja sam uvijek volela da fotografišem svoju djecu, a na ovoj je fotografija moje ćerke, koja je te 1999. pomno imala četiri godine. U gradu je bilo neko događanje, a Luka se našao slučajno u kadru. On ih je animirao, pričao je, a oni ga pozorno slušaju" ispričala je za portal Morski.hr, doktorka iz Zadra Nada Perković Kevrić, a kao dokat priložila je i fotografiju koju možete vidjeti OVDJE.

"A kad se Luka probio, pričalo se u medijima, da je čuvao koze. Ja sam htjela da pokažem da je on i gradski dečko. Sjetila sam se da imam tu sliku, pa sam odlučila da je pokažem javno. Ja sam inače stomatolog u penziji i jedno vrijeme radila sam na zadarskom fudbalskom stadionu, pa je jedno vrijeme i Luka bio kao pacijent kod mene da ispravi svoje zubiće", ispričala je.

Izvor: Antonio Balasco / imago sportfotodienst / Profimedia

"Sjećam ga se još tada kao velikog animatora i snalažljivog dječaka. Kad god bi pričao, svi bi ga slušali, kao i na toj slici. Bila sam zaintrigirana kako su ga svojedobno prikazali kao malog čobančića. No htjela sam da pokažem da nema veze odakle ste potekli, nego ko ste kao karakter. On je bio lider od malih nogu", morala je da objasni sagovornica.

Kako je izgledalo djetinjstvo Luke Modrića?

Modrić je rođen 9. septembra 1985. u Zadru i prvih pet godina proveo je u zaseoku koje je nosilo ime po prezimenu njegove porodice i nalazilo se u podnožju Velebita. Proslavljeni fudbaler ime je dobio po djedu koji se kao i mnogi ljudi na selu bavio čuvanjem ovaca. Deda Luka tragično je okončao život, pošto je ubijen ispred rodne kuće, a kako sam Luka tvrdi, to su učinili "četnici" u ratu. Dogodilo se to 18. decembra 1991, pa otac novog igrača Milana nije imao izbora do da porodicu preseli u Zadar.

Vidi opis "Pričaju da je čuvao ovce, ali ovo je istina": Slika stara 25 godina otkrila kakav je dječak bio Luka Modrić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/ Pavle Balenovic Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Youtube/ Pavle Balenovic Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Youtube/ Pavle Balenovic Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Youtube/ Pavle Balenovic Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Youtube/ Pavle Balenovic Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Youtube/ Pavle Balenovic Br. slika: 6 6 / 6 AD

Hotel Kolovar bio je novo stanište porodice Modrić, gdje je živela mnogo godina, više nego skromno. Dnevno su imali svega 23 kune po osobi. Međutim, ono što je donosilo radost malom Luki tada bio je obližnju fudbalski teren, a igranje ovog sporta na parkingu postala je njegova svakodnevica.

Nakon Zadra, Lukina sljedeća stanica bio je Zagreb, gdje je postao igrač Dinama. Kako se gradila njegova karijera, rasli su i prihodi, a od prvog većeg novca uspio je da roditeljima kupi kuću. Nije to bio jedini dar mladog Luke porodici, pošto je priuštio i automobil, mada se navodilo da je otac dugo odbijao da se odrekne starog auta.

Na kraju, od momka koji je sa 10 godina napisao veoma potresne riječi: "Iako sam mali, doživio sam mnogo strahova. Najviše me pogodilo kada su četnici ubili mog djeda, kojeg sam mnogo volio. Svi smo plakali, a ja nisam mogao da shvatim da ga više nema", sada je nastala fudbalska legenda.