Nesvakidašnja situacija usred konferencije: Obraćanje prekinuo zemljotres, srpski trener gledao u čudu

Izlaganje Ivana Jovanovića poslije poraza Grčke u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo prekinuo je zemljotres.

Izvor: Screenshot/YouTube/@EthnikiOmada

Selektor reprezentacije Grčke Ivan Jovanović nakon poraza od selekcije Danske (3:0) u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026 doživio je još jednu neprijatnost. Tokom konferencije za štampu dogodio se zemljotres, tako da se sve zatreslo i ujedno prekinulo njegovo izlaganje.

Ubjedljivo su Grci poraženi i to na domaćem terenu, a Jovanović je na konferenciju stigao spreman da krivicu preuzme na sebe. Međutim, u prvi mah zemljotres ga je spriječio u tome. Srpski trener u nevjerici je gledao šta se dešava, a uz njega i svi ostali u prostoriji nisu se prijatno osjećali. Nakon što je zemljotres prestao, Jovanović je započeo izjavu za medije.

"Sve je bilo pogrešno u ovom meču, počevši od moje pripreme za utakmicu", rekao je Jovanović nekoliko sekundi nakon što je uspio da se pribere poslije neprijatne situacije.

Jovanović je trenersku karijeru započeo 2011, a od prošle godine je selektor Grčke, a kao najveći uspjeh bilježi se pobjeda (2:1) nad Engleskom i to na Vembliju prije godinu dana. Grčka naredni meč igra 9. oktobra protiv Škotske, a tokom iste reprezentativce pauze ovaj nacionalni tim sastaće se i sa Danskom 12. oktobra od 20.45.

Pogledajte kako je izgledala reakcija Ivana Jovanovića: