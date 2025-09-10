Nekadašnji premijerligaški sudija snimao djecu i šmrkao prah

Premijerligaški sudija Dejvid Kut je prva tema medija u Engleskoj nakon što je u javnost izašlo da je optužen za jeziv zločin.

Izvor: Isaac Parkin, PA Images / Alamy / Profimedia

Veliki skandal potresa engleski fudbal samo dan nakon velike pobjede nad Srbijom. Nakon što su fudbaleri Srbije razbijeni na "Marakani" sa 5:0 nije se puno pričalo o sjajnoj igri reprezentacije. Razlog za to je 43-godišnji nekadašji premijerligaški sudija Dejvid Kut.

On će u četvrtak morati da se pojavi na sudu jer je optužen da je snimio "nepristojan video djeteta". Optužen je da je 2. januara 2020. napravio video "A kategorije" prestupa, što praktično znači da je snimio silovanje ili seksualno zlostavljanje djeteta od strane odraslih osoba.

Prošlog decembra je on optužen i završena mu je sudijska karijera kada je isplivao snimak na kome vrijeđa Jirgena Klopa. Vrijeđao je Klopa na nacionalnoj osnovi, a Fudbalski savez Engleske ga je samo otpustio i nije htio dalje da ga goni.

Navodno se vodi i postupak vezan za njegovu umiješanost u kockarski skandal. Takođe ga je UEFA suspendovala u februaru do juna 2026. godine nakon što je na društvenim mrežama prikazan snimak kako ušmrkuje bijeli prah kroz novčanicu. On se povodom toga obratio i istakao da je sve to zbog toga što se bori sa tim što je gej.

"Moja seksualnost nije jedini razlog koji me je doveo u ovu poziciji. Ali neću reći autentičnu priču ako vam ne kažem da sam gej i da imam ozbiljne probleme da to sakrijem. Krio sam emocije kao mlad sudija, krio sam svoju seksualnost. Bio sam kvalitetan sudija, ali grozna osoba", rekao je tada Dejvid Kut.