logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nekadašnji premijerligaški sudija snimao djecu i šmrkao prah

Nekadašnji premijerligaški sudija snimao djecu i šmrkao prah

0

Premijerligaški sudija Dejvid Kut je prva tema medija u Engleskoj nakon što je u javnost izašlo da je optužen za jeziv zločin.

dejvid kut Izvor: Isaac Parkin, PA Images / Alamy / Profimedia

Veliki skandal potresa engleski fudbal samo dan nakon velike pobjede nad Srbijom. Nakon što su fudbaleri Srbije razbijeni na "Marakani" sa 5:0 nije se puno pričalo o sjajnoj igri reprezentacije. Razlog za to je 43-godišnji nekadašji premijerligaški sudija Dejvid Kut. 

On će u četvrtak morati da se pojavi na sudu jer je optužen da je snimio "nepristojan video djeteta". Optužen je da je 2. januara 2020. napravio video "A kategorije" prestupa, što praktično znači da je snimio silovanje ili seksualno zlostavljanje djeteta od strane odraslih osoba. 

Prošlog decembra je on optužen i završena mu je sudijska karijera kada je isplivao snimak na kome vrijeđa Jirgena Klopa. Vrijeđao je Klopa na nacionalnoj osnovi, a Fudbalski savez Engleske ga je samo otpustio i nije htio dalje da ga goni. 

Navodno se vodi i postupak vezan za njegovu umiješanost u kockarski skandal. Takođe ga je UEFA suspendovala u februaru do juna 2026. godine nakon što je na društvenim mrežama prikazan snimak kako ušmrkuje bijeli prah kroz novčanicu. On se povodom toga obratio i istakao da je sve to zbog toga što se bori sa tim što je gej. 

"Moja seksualnost nije jedini razlog koji me je doveo u ovu poziciji. Ali neću reći autentičnu priču ako vam ne kažem da sam gej i da imam ozbiljne probleme da to sakrijem. Krio sam emocije kao mlad sudija, krio sam svoju seksualnost. Bio sam kvalitetan sudija, ali grozna osoba", rekao je tada Dejvid Kut. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal Dejvid Kut

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC