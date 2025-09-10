"Angažovao je advokata, želi da se vrati": Novi udarac za "orlove", Srbija zauvijek gubi golmana

Mile Svilar čini sve da se vrati u reprezentaciju Belgije.
Reprezentacija Srbije doživjela je istorijski poraz protiv Engleske na domaćem terenu (5:0). Pored jedne bolne teme pojavila se i druga pošto bi naš nacionalni tim uskoro mogao da izgubi još jednog igrača. U pitanju je Mile Svilar koji je prema izvorima italijanskih medija "angažovao advokata kako bi zaigrao za Belgiju".
Golman Rome Mile Svilar (22) koji je bio viđen u timu "orlova" nedavno je dobio da ponovo obuče srpski dres, a prema najnovijim informacijama "La Gazzetta dello Sport", angažovao je advokata koji će pregledati čitav slučaj. Svilaru u korist ide to što je sjajno započeo sezonu, ali i to što golman Belgije i ujedno golman Real Madrida Tibo Kurtoa ima 33 godine, pa bi njegov dolazak u tu reprezentaciju značio dodatno olakšanje za ovaj tim.
Međutim, sada je FIFA na potezu. Problem je nastao u tome što je Mile Svilar igrao za sve mlađe selekcije Belgije, a onda je 1. septembra 2021. debitovao za Srbiju u prijateljskom meču protiv Katra. Našao se tad Svilar kao zamjena na poluvremenu i na terenu proveo 45 minuta i sada drugi period utakmice proganja Svilara da ponovo obuče dres Belgije.
Svilar je rođen u Antverpenu, a roditelji su mu Srbi, čak je i otac Ratko bivši golman Vojvodine, te su očekivanja da će biti dio "orlova" oduvijek bila opravdana. Takođe, sve i da Svilar ponovo obuče dres Belgije konkurencija na golu će biti velika. Tu je Marten Vandervort (23) koji nosi dres Lajpciga, kao i Majk Penders (20) koji brani za Salcburg, ali i igram Mančester junjteda Sen Lamens.