logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

U samo tri mjeseca produžio ugovor, završio karijeru, pa našao novi klub – Šunjić u Međugorju!

U samo tri mjeseca produžio ugovor, završio karijeru, pa našao novi klub – Šunjić u Međugorju!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Nevjerovatni obrti u karijeri bivšeg reprezentativca BIH Tonija Šunjića, koji će ipak još igrati fudbal.

toni šunjić Izvor: Screenshot

Toni Šunjić za manje od tri mjeseca prešao je put od standardnog igrača, preko završetka karijere do novog angažmana.

Bivši reprezentativac BIH (37) 20. juna zajedno sa Slobodanom Jakovljevićem produžio je ugovor sa Zrinjskim i djelovalo je da „plemići“ računaju na iskusni štoperski tandem.

Sva mjeseca kasnije, poslije dolaska Igora Štimca na klupu Zrinjskog odjednom se pojavila vijest da je Šunjić završio karijeru, što je pred utakmicu sa Utrehtom potvrdio i trener "plemića".

Na krjau, ipak novi obrt. Šunjić izgleda nije završio karijeru, igraće i dalje, ali u dresu Međugorja.

Ovu informaciju objavio je portal "hercegovina.info" uz potvrdu tamošnjeg trenera Seje Rebca.

"Istina je. Toni će nam se pridružiti kako bi svojim iskustvom pomogao našim mladim igračima koji će uz njega sigurno puno toga naučiti", rekao je Rebac.

Hercegovački portal naveo je da je Šunjić imao još nekoliko ponuda nakon odlaska iz Zrinjskog, ali da se odlučio za Međugorje, na šta je uticalo i to da je blizu svog rodnog Mostara.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Toni Šunjić fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC