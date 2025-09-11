U samo tri mjeseca produžio ugovor, završio karijeru, pa našao novi klub – Šunjić u Međugorju!

Nevjerovatni obrti u karijeri bivšeg reprezentativca BIH Tonija Šunjića, koji će ipak još igrati fudbal.

Izvor: Screenshot

Toni Šunjić za manje od tri mjeseca prešao je put od standardnog igrača, preko završetka karijere do novog angažmana.

Bivši reprezentativac BIH (37) 20. juna zajedno sa Slobodanom Jakovljevićem produžio je ugovor sa Zrinjskim i djelovalo je da „plemići“ računaju na iskusni štoperski tandem.

Sva mjeseca kasnije, poslije dolaska Igora Štimca na klupu Zrinjskog odjednom se pojavila vijest da je Šunjić završio karijeru, što je pred utakmicu sa Utrehtom potvrdio i trener "plemića".

Na krjau, ipak novi obrt. Šunjić izgleda nije završio karijeru, igraće i dalje, ali u dresu Međugorja.

Ovu informaciju objavio je portal "hercegovina.info" uz potvrdu tamošnjeg trenera Seje Rebca.

"Istina je. Toni će nam se pridružiti kako bi svojim iskustvom pomogao našim mladim igračima koji će uz njega sigurno puno toga naučiti", rekao je Rebac.

Hercegovački portal naveo je da je Šunjić imao još nekoliko ponuda nakon odlaska iz Zrinjskog, ali da se odlučio za Međugorje, na šta je uticalo i to da je blizu svog rodnog Mostara.