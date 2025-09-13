logo
Mitrogol ima poruku za Piksija i Albance: Srpski golgeter debitovao u velikom stilu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Srpski napadač Aleksandar Mitrović debitovao golom za Al Rajan.

Aleksandar Mitrović debitovao golom za Al Rajan Izvor: عالم ميتروفيتش - Mitrovic world/X/Printsreen

Srpski napadač Aleksandar Mitrović postigao je gol na debiju za Al Rajan. Srpski golgeter ušao je u igru u 60. minutu, da bi u nadoknadi, tačnije u 91. minutu donio 1:0 svom timu protiv SK Katara. Ipak, to nije bilo dovoljno za pobjedu jer je u nastavku viđen pogodak vrijedan remija 1:1.

Iako nije bio najspremniji za izazove u nacionalnom dresu u minuloj reprezentativnoj pauzi kada su "orlovi" zabilježili pobjedu i poraz, definitivno je najavio bolje dane. Rekorder Srbije je postigao prelijep gol sa ivice kaznenog prostora i doneo veliko slavlje svom timu.

Ovo svakako raduje selektora reprezentacije Srbije Dragana Stojkovića koji će očigledno dobiti starog Mitrovića za meč protiv Albanije koji se igra 11. oktobra u Leskovcu.

