Mitrogol ima poruku za Piksija i Albance: Srpski golgeter debitovao u velikom stilu

Srpski napadač Aleksandar Mitrović debitovao golom za Al Rajan.

Izvor: عالم ميتروفيتش - Mitrovic world/X/Printsreen

Srpski napadač Aleksandar Mitrović postigao je gol na debiju za Al Rajan. Srpski golgeter ušao je u igru u 60. minutu, da bi u nadoknadi, tačnije u 91. minutu donio 1:0 svom timu protiv SK Katara. Ipak, to nije bilo dovoljno za pobjedu jer je u nastavku viđen pogodak vrijedan remija 1:1.

Iako nije bio najspremniji za izazove u nacionalnom dresu u minuloj reprezentativnoj pauzi kada su "orlovi" zabilježili pobjedu i poraz, definitivno je najavio bolje dane. Rekorder Srbije je postigao prelijep gol sa ivice kaznenog prostora i doneo veliko slavlje svom timu.





هدف ميتروفيتش الأول مع الريان ❤️❤️❤️❤️❤️pic.twitter.com/hxAVDRu35i — عالم ميتروفيتش - Mitrovic world (@Mitro9world)September 13, 2025

Ovo svakako raduje selektora reprezentacije Srbije Dragana Stojkovića koji će očigledno dobiti starog Mitrovića za meč protiv Albanije koji se igra 11. oktobra u Leskovcu.