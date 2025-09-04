Aleksandar Mitrović potpisao novi mega-ugovor: Ostaje u Aziji, mijenja državu i oblači crveno

Srpski fubaler Aleksandar Mitrović predstavljen je kao novi igrač Al Rajana iz Katara.

Izvor: x/printscreen

Najbolji strijelac u istoriji reprezentacije Srbije Aleksandar Mitrović ima novi klub. Iako je tokom ljeta djelovalo da bi mogao da se dogodi njegov povratak u Evropu, bivši napadač Partizana nije našao klub u nekoj od najboljih evropskih liga prije kraja prelaznog roka, a zatim je promijenio zemlju u kojoj igra, ne i kontinent.

Aleksandar Mitrović će u narednom periodu nositi dres katarskog kluba Al Rajan - kao što je i najavljeno, sa kojim je potpisao trogodišnji ugovor. Njegovi detalji nisu poznati, ali nema sumnje da je srpski golgeter izuzetno dobro prošao prilikom potpisivanja ugovora u Kataru. Pisalo je da će mu Al Hilal isplatiti 10.000.000 evra zbog raskida ugovora godinu dana prije isteka, a da će Al Rajan na to dodati 6.000.000 evra za prvu sezonu saradnje!

Novi tim srpskog napadača u prethodnoj sezoni je završio na petoj poziciji, ali sada očigledno ima veće ambicije. Doveli su u klub golgetera koji je svojevremeno dominirao u engleskom Čempionšipu, a zatim bio nevjerovatno efikasan u dresu Al Hilala iz Saudijske Arabije. To takmičenje je zahtjevnije i izazovnije od katarskog prvenstva, a tek ćemo vidjeti koliko odgovora nekadašnjem napadaču Partizana, Anderlehta, Njukasla i Fulama.

Što se tiče novih saigrača Aleksandra Mitrovića, tu nema mnogo poznatih imena. Od stranaca su u klubu španski štoper David Garsija koji je igrao za Osasunu, Portugalac Andre Amaro koji je nosio dres Vitorije Gimaraeš, zatim vezni fudbaler iz Belgije Žuloijen de Sart koji je nosio dres nekoliko timova u svojoj zemlji i u Engleskoj, pa Tijago Silva koji je takođe igrao za Vitoriju iz Gimaraeša.

Tu su i trojica Brazilaca - Vesli je igrao za nekoliko timova u domovini, Gabrijel Pereira je pored brazilskih timova igrao i za Njujork siti, a Rodžer Guedeš osim u Brazilu ima iskustvo i u Kini. Vjerovatno najpoznatije ime među saigračima Aleksandra Mitrovića je centralni napadač Rodrigo, koji je igrao za brojne evropske timove i 28 puta nosio dres reprezentacije Španije.