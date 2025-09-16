Zaboravili ste na Huana Matu? Otišao je na kraj svijeta, samo da nastavi da igra fudbal

Huan Mata ne staje. Dok drugi idu u Saudijsku Arabiju i Sjedinjene Američke Države, on je otišao u Australiju da igra fudbal.

Izvor: Peter Dovgan / imago sportfotodienst / Profimedia

Možda ste zaboravili na Huana Matu, ali on i dalje igra fudbal. Iskusni, sada već 37-godišnji fudbaler, upravo je potpisao novi ugovor i nastaviće da nastupa u Australiji.

Mata je potpisao ugovor sa Melburn Viktorijem, što će mu biti drugi klub u Australiji, pošto je proteklu sezonu proveo u Vestern Sidnej Vonderersima. Prije toga je imao neuspješnu godinu u Japanu u Visel Kobeu gdje je nastupio samo jednom.

Počeo je Mata u omladinskim selekcijama Ovijeda i Real Madrida, a nakon nastupa za drugi tim Reala probio se u Valensiji. Tri godine je bio u Čelsiju, pa čak osam u Mančester junajtedu. Odatle je otišao u Galatasaraj, a zatim u Aziju i Australiju.

Za Španiju je digrao 41 meč, dao 10 golova i osvojio svjetsko, evropsko prvenstvo i dva omladinska Eura. U karijeri ima titule u Španiji, Engleskoj, Turskoj, Japanu, a sada juri jednu u Australiji.