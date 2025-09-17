logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Radnicima SC Borik isplaćena plata

Radnicima SC Borik isplaćena plata

Autor Haris Krhalić
0

Štrajka ipak neće biti.

6.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Radnici SC Borik prije dva dana zaprijetili su štrajkom ukoliko im ne bude isplaćena avgustovska plata, ali do toga ipak neće doći.

Iz SC Borik danas su saopštili kako su plate isplaćene svim radnicima.

„Danas je svim radnicima SC Borik isplaćena avugustovka plata u punom iznosu, što želimo i sim našim kolegama iz drugih ustanova i preduzeća“, navodi se u saopštenju.

Podsjećamo, iz Gradske uprave su prije dva dana istakli da u budžetu nema dovoljno sredstava za isplatu uvećanih plata, dok je direktor SC Borik Nenad Talić poručio kako u potpunosti razumije i podržava radnike.

Možda će vas zanimati

Tagovi

SC Borik

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC