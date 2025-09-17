Radnicima SC Borik isplaćena plata

Štrajka ipak neće biti.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Radnici SC Borik prije dva dana zaprijetili su štrajkom ukoliko im ne bude isplaćena avgustovska plata, ali do toga ipak neće doći.

Iz SC Borik danas su saopštili kako su plate isplaćene svim radnicima.

„Danas je svim radnicima SC Borik isplaćena avugustovka plata u punom iznosu, što želimo i sim našim kolegama iz drugih ustanova i preduzeća“, navodi se u saopštenju.

Podsjećamo, iz Gradske uprave su prije dva dana istakli da u budžetu nema dovoljno sredstava za isplatu uvećanih plata, dok je direktor SC Borik Nenad Talić poručio kako u potpunosti razumije i podržava radnike.