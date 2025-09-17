"Iks" Zrinjskog i Dinama u omladinskoj Ligi šampiona

Odluka o putniku u drugi krug pašće 1. oktobra.

Juniori Zrinjskog remizirali su sa Dinamom iz Tbilisija rezultatom 1:1 u prvoj utakmici prvog kola omladinske Lige šampiona.

Na stadionu "Perica-Pero Pavlović" u Gabeli, prvi su do prednosti stigli Gruzini, a u toku je bio 32. minut kada je poentirao Reziko Danelija.

Izabranici Dalibora Cvitanovića su, međutim, poraz uspjeli da izbjegnu zahvaljujući kapitenu Davidu Karačiću, koji je gostujuću mrežu zatresao u 69. minutu.

Dinamo je, inače, današnji meč završio sa desetoricom jer je u drugom minutu nadoknade drugog dijela zbog dva žuta kartona isključen lijevi bek Laša Kutsišvili.

Revanš se igra 1. oktobra u Gruziji, a uspješniji tim iz ovog dvomeča će u drugom kolu igrati protiv AEK-a iz Larnake.

