logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Iks" Zrinjskog i Dinama u omladinskoj Ligi šampiona

"Iks" Zrinjskog i Dinama u omladinskoj Ligi šampiona

Autor Dragan Šutvić
0

Odluka o putniku u drugi krug pašće 1. oktobra.

Juniori Zrinjskog Izvor: Facebook/HŠK Zrinjski

Juniori Zrinjskog remizirali su sa Dinamom iz Tbilisija rezultatom 1:1 u prvoj utakmici prvog kola omladinske Lige šampiona.

Na stadionu "Perica-Pero Pavlović" u Gabeli, prvi su do prednosti stigli Gruzini, a u toku je bio 32. minut kada je poentirao Reziko Danelija.

Izabranici Dalibora Cvitanovića su, međutim, poraz uspjeli da izbjegnu zahvaljujući kapitenu Davidu Karačiću, koji je gostujuću mrežu zatresao u 69. minutu.

Dinamo je, inače, današnji meč završio sa desetoricom jer je u drugom minutu nadoknade drugog dijela zbog dva žuta kartona isključen lijevi bek Laša Kutsišvili.

Revanš se igra 1. oktobra u Gruziji, a uspješniji tim iz ovog dvomeča će u drugom kolu igrati protiv AEK-a iz Larnake.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Omladinska Liga šampiona fudbal HŠK Zrinjski

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC