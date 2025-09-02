Mladi "plemići" saznali protivnika u Omladinskoj Ligi šampiona: Zrinjski protiv Dinama!

"Plemići" će prvo igrati protiv Gruzijaca.
Juniorska ekipa Zrinjskog učestvovaće ove sezone u Omladinskoj Ligi šampiona, a Mostarci su saznali i svoje protivnike.
Mladi "plemići" igraće u Stazi šampiona, gdje će se 50 timova boriti za deset mjesta koje vode u drugu fazu u kojoj će se priključiti 22 ekipe koje igraju Stazu Lige šampiona.
Zrinjski je u prvom kolu Staze šampiona dobio za protivnika Dinamo iz Tbilisija. Prvi meč igraće se u Mostaru 17. septembra, a revanš je 1. oktobra u Gruziji.
UEFA je žrijebom odredila i parove naredne dvije runde pa je poznato i šta čeka Zrinjski ukoliko prođe Dinamo Tbilisi.
Protivnik Zrinjskog, ukoliko se plasira u drugo kolo, biće AEK iz Larnake.
Drugo kolo na rasporedu je 22. oktobra i 5. novembra.
Ukoliko preskoči ove dvije prepreke Zrinjski bi u trećem kolu mogao da igra protiv pobjednika duela između Ludogoreca i boljeg iz duela Ordabasi – Dinamo Minsk. U tom slučaju Zrinjski bi prvo bio gost.
Treće kolo igra se 26. novembra, a revanš je 10. decembra.
Žrijeb druge faze u kojoj će učestvovati 32 ekipe biće održan 12. decembra.