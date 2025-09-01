logo
Zrinjski upisao prvi trijumf u Premijer ligi BiH: Radnik bez šansi u Mostaru

Zrinjski upisao prvi trijumf u Premijer ligi BiH: Radnik bez šansi u Mostaru

Autor Haris Krhalić
0

Trijumf Zrinjskog pred domaćim navijačima.

matija šakota Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Nakon remija i poraza, fudbaleri Zrinjskog upisali su i prvi trijumf u novoj sezoni Premijer lige BiH. Izabranici Igora Štimca, u okviru 6. kola, na svom su terenu savladali Radnik rezultatom 2:0.

Zrinjski – Radnik 2:0 (1:0)
/Šakota 39, Bilbija 65/

Zrinjski je očekivano bolje ušao u meč, a prvu ozbiljniju priliku imao je Nemanja Bilbija 15. minutu kada je njegov udarac glavom nakon kornera zaustavio golman Lakić.

Sedam minuta kasnije tresao se okvir gola Radnika. Pranjić je direktno šutirao iskosa iz slobodnjaka, ali je prečka bila saveznik gostiju.

Pritisak „plemića“ se nastavio, a odbrana Radnika je kapituliralaje u 39. minutu nakon sjajne solo akcije Matije Šakote, koji je pogodio lijevom nogom sa nekih 20 metara.

Bilo je to sve od prvog dijela, a „plemići“ su do drugog gola stigli u 65. minutu. Mamić je prizemnim centaršutem pronašao Bilbiju koji kroz noge Lakića šalje loptu u mrežu.

Imali su Mostarci još nekoliko poluprilika do kraja, ali promjene rezultata nije bilo.

Bio je ovo drugi poraz za Radnik u novoj sezoni te su ostali na osam bodova nakon šest odigranih kola. Slijedi reprezentativna pauza, nakon koje će Radnik u Bijeljini dočekati Slogu. Što se tiče Zrinjskog, oni će u toku reprezentativne pauze odigrati zaostalu utakmicu sa Sarajevom, nakon čega idu u goste Posušju.

Tagovi

fudbal HŠK Zrinjski Premijer liga BiH FK Radnik Bijeljina

