Zrinjski gostuje Dinamu i Majncu, a dočekuje Rapid: Ovo je put "plemića" u Konferencijskoj ligi!

Autor Dragan Šutvić
0

Mostarci su saznali sve protivnike u ligaškom dijelu Konferencijske lige.

Zrinjski protivnici u Konferencijskoj ligi Izvor: Screenshot

Fudbaleri Zrinjskog saznali su, nakon žrijeba u Monte Karlu, imena svih protivnika u Konferencijskoj ligi.

Po šeširima, to izgleda ovako: 

Zrinjski - Rapid Beč

Dinamo Kijev - Zrinjski

Majnc - Zrinjski

Zrinjski - Linkoln Red Imps

Rakov - Zrinjski

Zrinjski - Heken

Kompletan raspored mečeva biće poznat tokom predstojećeg vikenda.

Datumi odigravanja utakmica su:

1. kolo – 2. oktobar

2. kolo – 23. oktobar

3. kolo – 6. novembar

4. kolo – 27. novembar

5. kolo – 11. decembar

6. kolo – 18. decembar

U ligaškom dijelu je 36 timova, koji čine jedinstvenu tabelu. Ekipe koje nakon šest kola budu plasirane od prve do osme pozicije izboriće mjesto u osmini finala, dok timovi koji se nađu na tabeli od 9. do 24. mjesta moraju da razigravaju za plasman mađu 16 najboljih timova.

Timovi koji 19. decembar dočekaju plasirani od 25. do 36. pozicije završavaju nastup u Evropi za ovu sezonu.

(mondo.ba)

