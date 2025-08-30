logo
Poznat raspored Zrinjskog u Konferencijskoj ligi: Na papiru - najlakše na startu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Šampion BiH prvi meč igraće na svom stadionu 2. oktobra od 18.45.

HŠK Zrinjski Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Mostarski Zrinjski drugi put u istoriji izborio je plasman u Konferencijsku ligu, a dan nakon žrijeba saopšten je i kompletan raspored nastupa "plemića".

Mostarci će igrati protiv šest rivala, po tri utakmice kod kuće i u gostima, a takmičenje u ligaškom dijelu Konferencijske lige otvoriće i zatvoriće na stadionu "Pod Bijelim brijegom".

Na papiru, najlakši meč tim Slavena Bilića očekuje odmah na startu, kada će u Mostaru gostovati Linkoln sa Gibraltara. Taj susret na programu je 2. oktobra, od 18.45, kada će početi borbe za bodove u Evropi.

Mostarci će još jedan meč igrati u ovom terminu, i to posljednji, protiv Rapida, takođe u Mostaru. Preostala četiri meča igraće od 21 čas.

Kompletan raspored utakmica:

  • 1. kolo: Zrinjski - Linkoln (2. oktobar, 18.45) - Mostar
  • 2. kolo: Majnc - Zrinjski (23. oktobar, 21.00) - Majnc
  • 3. kolo: Dinamo Kijev - Zrinjski (6. novembar, 21.00) - Lublin
  • 4. kolo: Zrinjski - Heken (27. novembar, 18.45) - Mostar
  • 5. kolo: Rakov - Zrinjski (11. decembar, 21.00) - Sosnovjec
  • 6. kolo: Zrinjski - Rapid (18. decembar, 21.00) - Mostar

