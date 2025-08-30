Poznat raspored Zrinjskog u Konferencijskoj ligi: Na papiru - najlakše na startu

Šampion BiH prvi meč igraće na svom stadionu 2. oktobra od 18.45.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Mostarski Zrinjski drugi put u istoriji izborio je plasman u Konferencijsku ligu, a dan nakon žrijeba saopšten je i kompletan raspored nastupa "plemića".

Mostarci će igrati protiv šest rivala, po tri utakmice kod kuće i u gostima, a takmičenje u ligaškom dijelu Konferencijske lige otvoriće i zatvoriće na stadionu "Pod Bijelim brijegom".

Na papiru, najlakši meč tim Slavena Bilića očekuje odmah na startu, kada će u Mostaru gostovati Linkoln sa Gibraltara. Taj susret na programu je 2. oktobra, od 18.45, kada će početi borbe za bodove u Evropi.

Mostarci će još jedan meč igrati u ovom terminu, i to posljednji, protiv Rapida, takođe u Mostaru. Preostala četiri meča igraće od 21 čas.

Kompletan raspored utakmica: