Poznat raspored Zrinjskog u Konferencijskoj ligi: Na papiru - najlakše na startu

Šampion BiH prvi meč igraće na svom stadionu 2. oktobra od 18.45.
Mostarski Zrinjski drugi put u istoriji izborio je plasman u Konferencijsku ligu, a dan nakon žrijeba saopšten je i kompletan raspored nastupa "plemića".
Mostarci će igrati protiv šest rivala, po tri utakmice kod kuće i u gostima, a takmičenje u ligaškom dijelu Konferencijske lige otvoriće i zatvoriće na stadionu "Pod Bijelim brijegom".
Na papiru, najlakši meč tim Slavena Bilića očekuje odmah na startu, kada će u Mostaru gostovati Linkoln sa Gibraltara. Taj susret na programu je 2. oktobra, od 18.45, kada će početi borbe za bodove u Evropi.
Mostarci će još jedan meč igrati u ovom terminu, i to posljednji, protiv Rapida, takođe u Mostaru. Preostala četiri meča igraće od 21 čas.
Kompletan raspored utakmica:
- 1. kolo: Zrinjski - Linkoln (2. oktobar, 18.45) - Mostar
- 2. kolo: Majnc - Zrinjski (23. oktobar, 21.00) - Majnc
- 3. kolo: Dinamo Kijev - Zrinjski (6. novembar, 21.00) - Lublin
- 4. kolo: Zrinjski - Heken (27. novembar, 18.45) - Mostar
- 5. kolo: Rakov - Zrinjski (11. decembar, 21.00) - Sosnovjec
- 6. kolo: Zrinjski - Rapid (18. decembar, 21.00) - Mostar