Psovao na srpskom, sve se čulo uživo u programu: Dejan Stanković suspendovan, ovako se branio

Srpski trener Dejan Stanković suspendovan na mjesec dana.

Izvor: Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia

Trener Spartaka iz Moskve Dejan Stanković suspendovan je na mjesec dana odlukom Disciplinske komisije Fudbalskog saveza Rusije. Srpski strateg je isključen sa derbija Moskve između Spartaka i Dinama, a pošto mu ovo nije prvi ispad ove sezone, drakonski je kažnjen. Prvobitno je bio suspendovan na dvije utakmice, ali je ponavljanjem prekršaja je napravio sebi i klubu veliki problem.

Već su počele spekulacije o njegovom otkazu, navodno čelnici Spartaka više ne žele da trpe njegove nesmotrenosti. Čempionat navodi razloge suspenzije temperamentnog Stankovića.

Izvor: Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia
Izvor: Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia
Izvor: Vladimir Astapkovich / Sputnik / Profimedia
Izvor: Vladimir Astapkovich / Sputnik / Profimedia
Izvor: Alexander Stupnikov / Sputnik / Profimedia

"Bila je to uvreda na srpskom jeziku, koja se čula i u tv prenosu. Stanković je sve to negirao na saslušanju. Za jednu uvredu je rekao da ne koristi te riječi, za drugu je rekao da to u srpskom jeziku nije uvreda. Istakao je da je sve što je sudija rekao u izvještaju laž, ali se u isto vreme izvinio komisiji", navodi se.

Stanković nema pravo žalbe na ovu odluku, a na njegovoj strani je navodno sportski direktor Frensis Kahigao, za razliku od ostatka uprave. Spartak je trenutno 8. na tabeli poslije osam odigranih kola u Preijer ligi, što je ono što više brine sve u klubu od Stankovićeve suspenzije.