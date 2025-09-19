logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Psovao na srpskom, sve se čulo uživo u programu: Dejan Stanković suspendovan, ovako se branio

Psovao na srpskom, sve se čulo uživo u programu: Dejan Stanković suspendovan, ovako se branio

0

Srpski trener Dejan Stanković suspendovan na mjesec dana.

Dejan Stanković suspendovan na mjesec dana Izvor: Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia

Trener Spartaka iz Moskve Dejan Stanković suspendovan je na mjesec dana odlukom Disciplinske komisije Fudbalskog saveza Rusije. Srpski strateg je isključen sa derbija Moskve između Spartaka i Dinama, a pošto mu ovo nije prvi ispad ove sezone, drakonski je kažnjen. Prvobitno je bio suspendovan na dvije utakmice, ali je ponavljanjem prekršaja je napravio sebi i klubu veliki problem.

Već su počele spekulacije o njegovom otkazu, navodno čelnici Spartaka više ne žele da trpe njegove nesmotrenosti. Čempionat navodi razloge suspenzije temperamentnog Stankovića.

 "Bila je to uvreda na srpskom jeziku, koja se čula i u tv prenosu. Stanković je sve to negirao na saslušanju. Za jednu uvredu je rekao da ne koristi te riječi, za drugu je rekao da to u srpskom jeziku nije uvreda. Istakao je da je sve što je sudija rekao u izvještaju laž, ali se u isto vreme izvinio komisiji", navodi se.

Stanković nema pravo žalbe na ovu odluku, a na njegovoj strani je navodno sportski direktor Frensis Kahigao, za razliku od ostatka uprave. Spartak je trenutno 8. na tabeli poslije osam odigranih kola u Preijer ligi, što je ono što više brine sve u klubu od Stankovićeve suspenzije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal Dejan Stanković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC