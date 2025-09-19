Srpski trener Dejan Stanković suspendovan na mjesec dana.
Trener Spartaka iz Moskve Dejan Stanković suspendovan je na mjesec dana odlukom Disciplinske komisije Fudbalskog saveza Rusije. Srpski strateg je isključen sa derbija Moskve između Spartaka i Dinama, a pošto mu ovo nije prvi ispad ove sezone, drakonski je kažnjen. Prvobitno je bio suspendovan na dvije utakmice, ali je ponavljanjem prekršaja je napravio sebi i klubu veliki problem.
Već su počele spekulacije o njegovom otkazu, navodno čelnici Spartaka više ne žele da trpe njegove nesmotrenosti. Čempionat navodi razloge suspenzije temperamentnog Stankovića.
Psovao na srpskom, sve se čulo uživo u programu: Dejan Stanković suspendovan, ovako se branio
"Bila je to uvreda na srpskom jeziku, koja se čula i u tv prenosu. Stanković je sve to negirao na saslušanju. Za jednu uvredu je rekao da ne koristi te riječi, za drugu je rekao da to u srpskom jeziku nije uvreda. Istakao je da je sve što je sudija rekao u izvještaju laž, ali se u isto vreme izvinio komisiji", navodi se.
Stanković nema pravo žalbe na ovu odluku, a na njegovoj strani je navodno sportski direktor Frensis Kahigao, za razliku od ostatka uprave. Spartak je trenutno 8. na tabeli poslije osam odigranih kola u Preijer ligi, što je ono što više brine sve u klubu od Stankovićeve suspenzije.