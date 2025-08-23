logo
"Ako ne pobijediš, to je otkaz": Grof Božović rekao Stankoviću kako stoje stvari u Rusiji

Autor Dragan Šutvić
0

Oglasio se Grof Božović pred "meč sezone" za Dejana Stankovića.

Miodrag Božović o Dejanu Stankoviću Izvor: FK Crvena zvezda

Dejan Stanković je letos dobio novi ugovor, ali nije počeo sezonu sa moskovskim Spartakom kako je želio. Ekipa je u krizi rezultata, nije ni atmosfera najsjajnija, dok je takođe problem sa njim i što je sve nervozniji. Zato se sve više spekuliše da bi mogao da dobije otkaz, a posljednja prilika da se "odbrani" od njega možda je baš ovog vikenda.

Od 13 časova Spartak gostuje Rubinu iz Kazanja i ta utakmica mogla bi da odredi sudbinu srpskog trenera, iako do reprezentativne pauze ima još i Pari i Soči.

"Kada nema rezultata, trener je uvijek kriv. Takvo je pravilo u fudbalu, koje će postojati zauvijek. Glasine o smjeni odmah kreću, pogotovo u velikim klubovima kakav je Spartak", rekao je njegov kolega Miodrag "Grof" Božović za ruske medije pred meč sezone za Stankovića.

"Ali, smatram da moramo da vjerujemo u Stankovića. Da mu damo vremena. On može da popravi igru i atmosferu u timu...", dodao je da veruje u njega.

Da li Stanković može da preokrene situaciju u svoju korist? I tu je Božović optimista:

"Mislim da hoće. Još jednom: trener je uvijek odgovoran za rezultate. Osvajanje pet bodova u šest utakmica je neuspjeh. Ali, vjerujem da će Spartak pobijediti Rubin", naglasio je Crnogorac.

Podsjetimo, Spartak je tek 13. na tabeli sa četiri boda iz pet mečeva, dok i u Kupu ima polovičan uspjeh - pobjedu i poraz.

Tagovi

Dejan Stanković fudbal Rusija Miodrag Božović Spartak Moskva

