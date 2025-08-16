Dejan Stanković nije mogao da gleda: Novo pravilo i strašan kiks mu oduzeli pobjedu u derbiju

Spartak iz Moskve nije iskoristio jedanaesterac za pobjedu u velikom derbiju protiv Zenita. Dejan Stanković se držao za glavu.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Spartak iz Moskve Dejana Stankovića odigrao je neriješeno protiv Zenita na svojoj "Otkritje areni" - 2:2. Tragičar utakmice je Argeninac Ezekjel Barko, koji je imao šansu da iz penala donese pobjedu Moskovljanima u 89. minutu, ali nije iskoristio šansu. Pri pokušaju da pogodi okliznuo se i dva puta dodirnuo loptu, a golman Zenita Denis Adamov je odbranio. Lopta se odbila nazad do Barka, a Adamov je odbranio i udarac "iz odbitka", ali nije uspio da odbrani udarac Žedsona Fernandesa, veziste Spartaka koji je pogodio u gužvi za 3:2.

Međutim, sudija Artjom Čistjakov je zaustavio igru i bilo je jasno da nešto nije u redu. Nije dosuđen ofsajd, već je reditelj ponavljanjem usporenog snimka ukazivao na to da je vezista Spartaka Barko imao dupli kontakt sa loptom pri izvođenju jedanaesterca. Prema novom UEFA pravilu, ustanovljenom ove godine, u slučaju da ne bude postignut gol iz tako izvedenog penala sudija će dosuditi indirekt ili će favorizovati tim koji se brani. U ovom slučaju, Čistjakov je (pretpostavljamo) dosudio indirekt, pa je lopta pripala Zenitu, a rezultat je ostao nepromijenjen do kraja utakmice.

Dok se ovakva drama događala na terenu, srpski trener Dejan Stanković je sjedio na klupi i nije mogao da prati. Ovaj meč je vodio pod dodatnom tenzijom jer je suočen sa imperativom pobjede poslije lošeg starta sezone. Ovaj neiskorišćeni penal i ispuštena velika pobjeda sigurno će ga baš zaboljeti, kao i njegov tim i sve u klubu. Pogledajte trenutak odluke.

This entire situation perfectly describes today's match

Barco misses like Cassierra, 2nd attempt + Solari's shot also get saved before the ball finally goes and in the end the goal is cancelled because Barco made a double-touch‍♂️pic.twitter.com/SYdvWIAFxo — RPL Sky (@RPLNews_eng)August 16, 2025

Stankovićev Spartak je protiv Zenita gubio od 14. minuta i penala koji Mateo Kasijera nije iskoristio za Zenit, ali se ipak snašao i postigao gol u gužvi, u nastavku akcije. Moskovljani su ipak stisnuli zube, krenuli ka golu gostiju i preokrenuli do kraja prvog dijela meča. Markinjos je atraktivno pogodio gornji desni ugao na odličnu asistenciju Barka u 18. minutu za 1:1, a Žedson Fernandes je u 39. postigao gol za 2:1, udarcem glavom na centaršut Kristofera Martinsa sa desne strane..

Ipak, Zenit je u nastavku izjednačio, udarcem snažnog Aleksandra Soboljeva kraj srpskog defanzivca Srđana Babića, koji je uklizao u kaznenom prostoru Spartaka, ali nije uspio da spriječi pogodak za 2:2. Bio je 63. minut i bila je to najava dramatičnog kraja, koji se i desio.

Nijedan učesnik ovog derbija neće biti zadovoljan ishodom, jer oba tima i dalje imaju samo jednu ostvarenu pobjedu u prvih pet kola sezone Premijer lige.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!