FS BiH podržava povratak ruskih timova i reprezentacija u evropski fudbal

Tvrdi to Kiril Terešin, direktor Odjeljenja za događaje i marketing Ruskog fudbalskog saveza.

Izvor: Promo/FS BiH

Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, prema navodima Kirila Terešina iz Ruskog fudbalskog saveza, nalazi se među sedam evropskih federacija koje su spremne podržati povratak Rusije na međunarodnu scenu.

Ove informacije Terešin je objavio na Telegramu, samo nekoliko mjeseci prije kongresa UEFA-e zakazanog za 12. februar 2026. u Briselu, gdje će se voditi ključna rasprava o mogućem ukidanju zabrane ruskim ekipama.

Prema njegovim riječima, pored BiH, sličan stav zauzele su i Bugarska, Srbija, Grčka, Mađarska, Kazahstan i Azerbejdžan. Sve navedene zemlje zalažu se za to da se sankcije u potpunosti ukinu i da se ruskim klubovima i reprezentacijama omogući povratak u evropska takmičenja bez ograničenja. Za razliku od njih, skandinavske države – Švedska, Norveška i Finska – zagovaraju blažu opciju, u kojoj bi pravo nastupa imale samo ženske i omladinske selekcije.

Međutim, znatan broj saveza, njih 14, uključujući Poljsku, baltičke zemlje, Ukrajinu, ali i fudbalske sile poput Njemačke, Francuske, Engleske i Holandije, oštro se protivi bilo kakvom povratku Rusije, bez obzira na uzrast ili vrstu takmičenja.

Dodatnu polemiku izazvao je i prijedlog britanskih delegata na sjednici Izvršnog odbora UEFA-e da se nagrada za najboljeg golmana, koja danas nosi ime Lava Jašina, preimenuje, što je otvorilo novo polje neslaganja među članicama.

Podsjetimo, UEFA i FIFA su još u februaru 2022. suspendovale sve ruske timove zbog vojne intervencije u Ukrajini, a ta odluka je i dalje na snazi.