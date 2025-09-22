Aleksandar Mitrović rešeta u Kataru, a u Al Hilalu se hvataju za glavu: Bez Srbina nikog nisu pobijedili

Bez Aleksandra Mitrovića u timu Al Hilal je u problemu, a svojoj novoj ekipi Al Rajanu, Smederevac je donio već dvije pobjede.

Izvor: NOUSHAD / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon što je Aleksandar Mitrović postigao gol na debiju za Al Rajan u Kataru, sada je ponovo bio strijelac. Poslije pogotka u 91. minutu meča sa SK Katarom sada je pogodio u pobjedi nad Al Ahlijem iz Dohe.

Nakon što je nekadašnji napadač reprezentacije Španije Rodrigo pogodio u 29. minutu korpulentni golgeter iz Smedereva je dao gol u nadoknadi vremena u prvom poluvremenu za 2:0. Konačnih 3:0 postavio je Rodžer Guedeš u finišu meča.

Na tabeli katarskog prvenstva Šamal i Katar su prvi sa po 13 bodova, a Al Rajan je sada na diobi trećeg mjesta sa Al Garafom sa 10. Što se liste strijelaca tiče već je na 15. mjestu Mitrović.

Mitrović je ovog ljeta otpisan u Al Hilalu gdje je u prethodne dvije godine bio najbolji igrač. Novi trener je doveo Darvina Nunjeza iz Liverpula i za sada se to ne isplačuje. U prva tri kola Al Hilal ima pet bodova i daleko je od prvog mjesta. Nunjez je za sada dao samo jedan gol.

(MONDO)

