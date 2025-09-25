logo
Paunović gleda i ne vjeruje, kakva golčina: Potpuni šok za Barsu, majstorija sa 40 metara

Ovijedo je poveo protiv Barselone golom sa oko 40 metara, ni Veljko Paunović nije mogao da vjeruje šta je uradio njegov igrač...

Sjajan pogodak za vodstvo Ovijeda protiv Barselone Izvor: Printscreen/X/tekkersfoot

Ovijedo vodi protiv Barselone i to golom sa 40 metara. Nije u pitanju video igrica, već utakmica u španskom prvenstvu. Nevjerovatan pogodak za ekipu Veljka Paunovića i vođstvo protiv tima koji je među favoritima za titulu...

Jedan, naizgled bezopasan napad domaćeg tima, golman Đoan Garsija je izletio, izbio loptu i čekalo se samo da je izbije daleko od svog gola. Umjesto toga odlučio je da pokrene napad svog tima i da doda loptu i to je bila velika greška, pošto je to uradio na veoma loš načn.

Dodao je loptu pravo ka Albertu Rejni. Vezni fudbaler je vidio da je gol prazan, naciljao je i pogodio za šok na stadionu. Nije mogao da vjeruje ni srpski stručnjak šta se desilo. Ovijedo poslije prvih 45 minuta vodi sa 1:0...

fudbal Ovijedo FK Barselona Primera

Gosst

Bitno je da golman zna igrati nogom

