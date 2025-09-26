"Zabranjen sam dok je Piksi selektor": Nova drama u reprezentaciji Srbije za koju se nije znalo

Burna izjava Milana Gajića koji tvrdi da zbog selektora Piksija ne dobija pozive u reprezentaciju Srbije.

Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia / MN Press

Milan Gajić tvrdi da je "zabranjen u reprezentaciji Srbije" i da neće dobijati pozive sve dok je selektor Dragan Stojković Piksi. Za ovu dramu nije se znalo do sada, a Gajić se požalio u intervjuu za ruski "Match TV" kada je objasnio zašto već duže vremena ne dobija poziv u državni tim.

"Ne mogu da kažem da sam iznenađen. Svi već znaju moju priču sa reprezentacijom i dok je tamo sadašnji stručni štab, mene tamo neće biti", rekao je Gajić prije desetak dana kada je objašnjavao Rusima zašto nije pozvan za ove kvalifikacije.

Zašto je precrtan Milan Gajić?

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Kako tvrdi Milan Gajić - "zabranjen" je u reprezentaciji Srbije poslije meča sa Rusijom kada je dobio crveni karton, poslije čega je Piksi prestao da ga zove iako je srpska reprezentacija imala problema i na desnom i na lijevom boku (gdje je igrao za CSKA).

"Čini mi se da sam imao priliku da se učvrstim u reprezentaciji kada je bila utakmica protiv Rusije. Ne bih rekao da sam tada odigrao loše, jednostavno se desio taj nesrećni trenutak sa crvenim kartonom. Očigledno je da je poslije toga stručni štab donio odluku u vezi sa mojim pozivanjem u reprezentaciju. To su samo moja nagađanja, nadam se da griješim. Ali, ja poštujem odluku stručnog štaba", spustio je loptu Gajić.

"Da, odigrao sam par mečeva za reprezentaciju, ostvario sam svoj san, jer nastupiti za nacionalni tim svoje zemlje - san je svakog fudbalera. Uvijek je prijatno gledati kako cijela zemlja navija za tebe. A kada obučeš dres sa grbom nacionalnog tima, javljaju se lijepa osjećanja."

Ko je Milan Gajić?

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Milan Gajić (29) je "zlatni orlić" sa Svjetskog prvenstva 2015. godine na Novom Zelandu i odigrao je svega dvije utakmice za seniorsku reprezentaciju. Uz taj meč protiv Rusije, koji je Srbija izgubila 4:0 poslije njegovog crvenog kartona u 21. minutu, odigrao je još samo utakmicu s Irskom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo za Katar (3:2).

Gajić je u karijeri igrao za OFK Beograd, Bordo, Crvenu zvezdu i CSKA iz Moskve u kome je standardan od januara 2022. godine. Ove sezone odigrao je 12 utakmica i dao dva gola za "armejce", ali poziva u reprezentaciju nema.

Koga još Piksi ne zove u reprezentaciju Srbije?

Izvor: MN PRESS

"Dok sam ja selektor više neće dobijati poziv", rekao je nedavno selektor Dragan Stojković Piksi o statusu Sergeja Milinković-Savića za koga kaže da ga je zvao pet puta da se vrati u reprezentaciju, ali nije htio.

I njegov brat, Vanja Milinković-Savić, već duže vrijeme nije na spisku Srbije. Za mečeve protiv Engleske i Andore dobio je poziv, da bi potom bio obrisan sa konačnog spiska:

"Što se tiče Vanje Milinković Savića, ni ranije se nije ništa specijalno dešavalo, tako da... Nema nikakvih promjena što se toga tiče. Nemojte da stavljate u isti koš njega i brata, to su dvije potpuno različite stvari. Sa Vanjom sam pričao dva puta, sredinom avgusta i pred širi spisak. Razgovarao sam i 25. pred konačan spisak. Zamolio me da ovog puta preskoči okupljanje, a razlog znate, to je promijenio sredinu, promijenio je klub. Potrebno je vrijeme da se adaptira i da se nametne svom sadašnjem treneru u klubu. Zamolio me da razumijem to, sigurno će se odazvati samo da riješi svoj status i da će početi vrlo brzo da brani i bude startna jedinica u Napoliju. Što se Vanje tiče, to je to. Razumio sam i izašao sam u susret. Razgovor je bio odličan, njemu je drago da je ponovo na spisku", naglasio je Piksi.

Prethodno je glas protiv Piksija podigao Nemanja Radonjić, znamo za svađu sa Dušanom Tadićem poslije koje se kapiten ipak odlučio na penziju, a nije se ni Filipu Đuričiću dopao način na koji je nestao sa spiska pred EP u Njemačkoj.