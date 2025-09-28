UEFA pravi nezapamćen haos, Srbija i Zvezda u centru pažnje: Otkriven najveći gubitnik u Ligi Evrope

Ukoliko UEFA izbaci Makabi iz Tel Aviva, Bolonja će biti najveći gubitnik u Ligi Evrope, kaže softver koji je predviđao podjelu bodova do kraja ligaške faze.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Nakon samo jednog odigranog kola, mogli bismo da dobijemo najluđuju sezonu Lige Evrope ikada! Nakon što su se pojavile glasine da će UEFA u toku naredne nedelje - pretpostavlja se, u srijedu - izbaciti iz svojih takmičenja Izrael i klubove iz te zemlje, jasno je da Makabi iz Tel Aviva neće moći da nastavi takmičenje.

Tim srpskog stručnjaka Žarka Lazetića osvojio je bod u prvom kolu, kada je remizirao protiv PAOK-a, ali bi veoma lako moglo da se desi da ne odigra nijedan od narednih sedam mečeva. Kako se sada čini, UEFA to neće riješiti poništavanjem meča prvog kola i upisivanjem pobjeda svim rivalima izraelskog tima, već po posebnom modelu kakav nikada ranije nije korišćen.

Već smo probali da objasnimo kako će to ići, iako nikome nisu jasni svi detalji. Jasno je da će mečevi Crvene zvezde imati uticaj na sve rezultate ekipa koje treba da igraju protiv Makabija, jer su srpski i izraelski šampion pred početka takmičenja bili u istom, drugom šeširu.

Ukoliko izraelski tim bude izbačen, svaki naredni rival Makabija iz Tel Aviva osvajaće tačno onoliko bodova koliko su timovi iz njegovog šešira osvojili protiv timova iz drugog šešira - na svom ili na gostujućem terenu. Zbog toga je posebno važna Srbija, jer je Makabi iz Tel Aviva trebalo da bude domaćin u Bačkoj Topoli, a primjera radi još se ne zna da li će se igrati meč protiv Dinama iz Zagreba na kojem neće biti gostujućih navijača.

Nego, da se vratimo na temu. Pored Makabija koji će biti uskraćen šanse da se takmiči, najveći gubitnik ovakvog modela biće italijanski predstavnik Bolonja! Taj tim trebalo je da gostuje Makabiju u Bačkoj Topoli i bio je favorit na tom susretu, odnosno - očekivalo se da osvoji sva tri boda. Sa druge strane, softver očekuje da timovi iz četvrtog šešira na gostovanju protiv timova iz drugog šešira osvoje tek 0,375 bodova - pa bi Italijanima toliko bilo i dodijeljeno!

Bologna are the team that is set to lose the most if Maccabi TA is kicked out from UEL!



Bologna were projected to win the away match vs Maccabi (played on neutral ground in Serbia).



BUT, their fellow Pot 4 teams are projected to pick up only 0.375 pts on… — Football Meets Data (@fmeetsdata)September 27, 2025

Razlika od 2.625 boda ili čak i samo 0.625 u slučaju remija, ogromna je kada se ima u vidu da je prošle sezone čak pet timova završilo sa 10 bodova - a da dva od njih zbog gol-razlike nisu stigli do nokaut faze. Iako bi na terenu mogli da osvoje tri boda, fudbaleri Bolonje bili bi žrtve novog sistema - jer neće svi ostali timovi iz četvrtog šešira osvojiti po tri boda na gostovanju timovima iz drugog šešira.

Izvor: EPA/SERENA CAMPANINI/ANSA

Upravo zbog ovog važni su svi mečevi koje igra Crvena zvezda. Srpski šampion je, kao i Makabi iz Tel Aviva, bio u drugom šeširu, pa će biti važno da tim Vladana Milojevića osvaja bodove, kako ih ne bi osvajali Makabijevi protivnici. Primjera radi, na broj bodova koje će Bolonja dobiti za (neodigrani) duel protiv Makabija iz Tel Aviva direktno će uticati rezultat meča Crvena zvezda - Selta. Mogla je to UEFA i malo jednostavnije da riješi, umjesto što ćemo dobiti tabelu sa decimalnim brojem bodova!