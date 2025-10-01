Legendarni napadač došao u posjetu Grafičaru: Vidio sve što je htio, pa dogovorio saradnju sa srpskim klubom

Jakubu Ajegbeni posjetio je Grafičar i dogovorio saradnju između srpskog kluba i njegove akademije za budućnost.

Izvor: FK Grafičar

Kada je došao u Everton u ljeto 2007. godine kao najskuplji igrač u istoriji kluba Jakubu Ajegbeni odbio je dres sa brojem 9 i tražio je da nosi broj 22. Zašto? Zato što je postavio sebi cilj - da postigne 22 gola u sezoni. Bio je blizu toga, pošto je 21 put zatresao mrežu na 41 utakmici, uz četiri asistencije. A sada je došao u Beograd i posjetio Grafičar.

Čuveni Ajegbeni, koji je odigrao preko 400 mečeva na klupskom nivou 58 za reprezentaciju Nigerije, došao je da vidi Grafičar i da pogleda kako se razvijaju mladi igrači. U Velikoj Britaniji i Nigeriji ima akademiju gdje treniraju mladi igrači. Između njih je sada dogovorena saradnja koja je takva da će iz njegove akademije jedan igrač svake godine da dođe u Grafičar i potpisaće profesionalni ugovor ako zadovolji kriterijume stručnog štaba.

Jakubu Ajegbeni golovi za Midlzbro Izvor: YouTube/Middlesbrough

"Želio sam da posjetim Grafičar jer sam čuo mnogo lijepih stvari o klubu, najviše iz ugla rada sa igračima koji potom dobijaju šansu u Crvenoj zvezdi i onda nastavljaju put ka velikim evropskim klubovima i reprezentaciji Srbije. Uvjerio sam se u izuzetnu posvećenost svakog čovjeka u Grafičaru, što je važan preduslov za uspjehe u poslu. Dopada mi se i što veliki broj djece svakodnevno trenira u klubu, na trening dolaze nasmijani i raspoloženi. Drago mi je što je fudbal toliko popularan", ističe Jakubu.

Ajegbenija je u Beogradu ugostio Nikola Ristanović, generalni direktor RFK Grafičar, koji je imao samo riječi hvale za čuvenog napadača.

"Privilegija je kada takvi asovi, poput Jakubua Ajegbenija, nađu vrijeme i žele da vide kako radite i šta radite. Pokazali smo mu cijeli razvojni koncept Grafičara, od škole fudbala koju pohađa nekoliko stotina dječaka, preko kadeta i omladinaca, do prvog tima u kom već imamo izvanredne talente. Zahvaljujući saradnji sa FK Crvena zvezda stvoren je sistem koji funkcioniše i koji doprinosi srpskom fudbalu u značajnoj mjeri. Svake godine pojavi se neko novo ime u nacionalnom timu uz pomoć tog programa rada i razvoja igrača, a zadovoljni smo i što smo privukli pažnju evropskih fudbalskih akademija, poput ove koju vodi Ajegbeni", poručio je Ristanović.

Jakubu je u karijeri odigrao preko 100 utakmica za Everton i Midlzboro, 92 nastupa je zabilježio za Portsmut, 33 za Blekburn, a igrao je još i za Lester, Reding i Koventri. Važan pečat ostavio je i u Izraelu gdje je sa Makabijem iz Haife osvojio dvije titule, dok ga pamte i po odličnim izdanjima u kineskom šampionatu kada je branio boje Gvangžua.