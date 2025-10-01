Poznato ko će voditi Velež protiv Sloge – Rahimić treći put na klupi „rođenih“!

Ibro Rahimić fotelju sportskog direktora zamijeniće bar nakratko klupom Veleža.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Ekipa Veleža ostala je bez trenera nakon rastanka sa Goranom Sablićem koji je podnio ostavku poslije poraza u derbiju protiv Zrinjskog.

"Rođene" u subotu očekuje prvenstveni duel sa dobojskom Slogom, a poznato je ko će voditi ekipu na ovom meču.

Aktuelni sportski direktor Veleža Ibro Rahimić vodiće Velež u subotu, što će biti njegov treći mandat, bar kratkotrajni na klupi ovog kluba.

Rahimić je vodio mostarski klub od septembra 2012. do septembra 2013. godine, a onda i od septembra 2016. do avgusta 2019. godine.

"Nakon što je Goran Sablić prije nekoliko dana napustio klupu Fudbalskog kluba Velež Mostar, Rođeni žele obavijestiti javnost da je Uprava Kluba donijela odluku da tim u narednom prvenstvenom susretu predvodi Ibro Rahimić. Već u subotu, kada u okviru 10. kola WWin lige Bosne i Hercegovine na stadionu Rođeni dočekujemo ekipu Sloge, Rahimić će biti taj koji će svojim iskustvom i znanjem pokušati izvući maksimum iz našeg tima.

Vjerujemo kako će ekipa meč protiv ekipe iz Doboja upisati pobjedu na domaćem terenu koja bi nam mnogo značila da u barem malo boljem raspoloženju odemo na reprezentativnu pauzu. Pauza će vjerujemo biti iskorištena da se detaljno analiziraju dosadašnji propusti i da se poprave svi uočeni nedostaci, kako bi Velež u nastavak sezone ušao spremniji, odlučniji i jači.

U ime Kluba, želimo Ibri Rahimiću puno sreće i uspjeha u subotu, te vjerujemo da će svojim radom i iskustvom pomoći ekipi da dođe do nove pobjede", saopštio je klub iz Mostara.