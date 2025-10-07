Iz Hrvatske otjeran, a u Sloveniji udaren na treningu: Radomir Đalović dobija treći posao u sezoni!

Trenerska karijera Radomira Đalovića privlači mnogo pažnje u regionu, a sada odlazi malo dalje od nas.

Izvor: Damir Skomrlj / imago sportfotodienst / Profimedia

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Radomir Đalović blizu je trećeg trenerskog posla u tekućoj sezoni! Samo mjesec i po dana nakon što je napustio Rijeku, odnosno dvije sedmice nakon odlaska iz Maribora, bivši crnogorski napadač glavni je kandidat za mjesto šefa stručnog štaba Ejupspora u elitnom rangu turskog fudbala.

Kako prenose turski novinari, Radomir Đalović će preuzeti Ejupspor, kojem predstoji borba za opstanak, a za tu ulogu preporučili su trofeji sa Rijekom prošle sezone, odnosno uspješan kratkotrajni mandat na klupi slovenačkog kluba koji je napustio jer ga je jedan od fudbalera udario na treningu!

ÖZEL | Eyüpspor, Teknik Direktör Radomir Djalovic ile görüşmelere başladı. Radomir Djalovic, Cuma günü İstanbul’da. — Reşat Can Özbudak (@resatcan_ozbdak)October 6, 2025

Radomir Đalović je na početku nove sezone predvodio Rijeku na deset mečeva i nije imao mnogo uspjeha na tim utakmicama. Upisao je dvije pobjede, tri remija i pet poraza, ali je sa hrvatskim predstavnikom obezbijedio grupnu fazu u Evropi, pošto se Rijeka plasirala u Konferencijsku ligu.

Ipak, Đalović je dobio otkaz prije toga, nakon ubjedljivog poraza od PAOK-a (5:0) u prvom meču plej-ofa za Ligu Evrope, kada je grupna faza u trećem takmičenju po snazi već obezbjeđena. Pored toga što je nastup u Evropi predstavljao kao uspjeh, Đalović se pozivao i na osvajanje dva domaća trofeja sa Rijekom prošle sezone, kada je prekomandovan na mjesto šefa struke sa mjesta pomoćnog trenera. Takođe, više puta je isticao koliko je Rijeka zaradila od prodaje igrača u letnjem prelaznom roku i koliko su skuplji fudbaleri ostali u klubu kada ga je on napustio nego kada ga je preuzeo.

Zbog svega toga za Đalovića se zainteresovao Maribor, kojem je trebalo brzo rješenje za klupu već na startu sezone. Crnogorski trener brzo je donio rezultate, pobijedio je na prva tri meča koja je vodio u slovenačkom fudbalu, a zatim je napustio ekipu zbog tuče na treningu. Potukli su se fudbaleri Rekik i Tete, a udarac je dobio i Đalović koji nije želio da radi u takvim uslovima. Nakon njegovog odlaska Maribor je angažovao Feđu Dudića.

Po informacijama koje stižu iz Turske, Đalović bi samo dva i po meseca nakon što je počeo sezonu na klupi Rijeke mogao da bude predstavljen na klupi svog trećeg tima u ovoj takmičarskoj godini. Čeka ga posao u Ejupsporu za koji nastupa i reprezentativac BiH Nihad Mujakić, dobro poznat navijačima Partizana. Taj tim takmiči se u elitnom rangu turskog fudbala, ali nakon osam mečeva ima samo pet bodova i nalazi se u zoni ispadanja. Posljednjeplasirana je ekipa Karagumruka sa tri boda, a zatim slijedi grupa od četiri tima u kojima je i Ejupspor.