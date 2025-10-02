"Ili oni ili ja, nema druge": Ono što je Radomir Đalović uradio ne pamti se u ex-Yu fudbalu

Svi u šoku su bili u Mariboru kada su shvatili da Radomir Đalović podnosi ostavku jer su se njegovi igrači potukli i njega zakačili.

Izvor: Damir Skomrlj / imago sportfotodienst / Profimedia

Crnogorski trener Radomir Đalović, šampion sa Rijekom prošle godine u HNL, podnio je ostavku u Mariboru poslije samo dva meča - iako je u njima ostvario i dvije pobjede. Razlog zbog kog je Đalović napustio Maribor je tuča njegovih fudbalera u kojoj je i sam dobio udarac, tako da nije želio više da bude dio takve sredine i odmah se okrenuo i otišao.

Neobičan potez, gotovo nezamisliv u profesionalnom fudbalu, a kako je Đalović objasnio za "Večernji list" - kod njega su poslije takvog sukoba postojale samo dve opcije: "Ili oni ili ja."

"Imali smo trening na kojem je u jednom trenutku došlo do iznenadnog i vrlo eksplozivnog sukoba između dva igrača, koji je odmah prerastao u fizički obračun. Nakon početnog šoka, zatrčao sam se kao bih razdvojio dvojac koji se tukao, a kako oni toga u svojoj tuči nisu bili ni svjesni, jedan je udarac pogodio mene. Naravno da je nakon toga tuča odmah prestala, ali šteta je već bila napravljena i bila je jako velika. Tako nešto malo koji trener doživi u karijeri. Srećom, ostao sam pribran i sa svojim sam se stručnim štabom uputio u svlačionicu", ispričao je Crnogorac.

Izvor: Giannis Papanikos / Zuma Press / Profimedia

Zašto je odmah Đalović podnio ostavku? Zar nije bilo bolje da je razmislio, ipak je tu samo 25 dana? Kod njega takve dileme i nema: "Postojala su samo dva moguća scenarija: ili ćemo otjerati obojicu igrača ili ćemo mi kao stručni štab kolektivno otići. Svako drugo rješenje za mene kao trenera nije postojalo. Mogao sam da izaberem ostanak i otjeram dva igrača, ali procijenili smo da bio to bio ogroman udarac za klub od kojeg se mjesecima ne bi mogao oporaviti. Dva igrača koja su se potukla ujedno su i dva najbolja igrača Maribora, oni su kičma tima, stubovi koji je nose. Maribor nema igrače koji ih mogu adekvatno nadomjestiti", objašnjava Đalović.

"Međutim, nije u pitanju smo klasa njih dvojice, nego i narušavanje kompletne atmosfere u svlačionici i klubu, repovi koji bi se potom vukli ko zna do kada... Realno, da smo ostali teško bismo više imali atmosferu koja je nužna da bi ekipa mogla dobro igrati i pobjeđivati. Stoga smo procijenili da je za klub ipak bitno bolja opcija da mi kao stručni štab odstupimo. Čelnici kluba ostali su u šoku, kao i svi igrači, svi su redom nam poslali poruke".

U međuvremenu, Maribor je angažovao i četvrtog trenera ove sezone i to će biti bosanskohercegovački stručnjak Feđa Dudić.