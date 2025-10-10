logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Đorđe Despotović se preselio u Aziju! Cijelo ljeto bio bez kluba, pa potpisao za šampiona Tajlanda

Đorđe Despotović se preselio u Aziju! Cijelo ljeto bio bez kluba, pa potpisao za šampiona Tajlanda

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Prošlosezonski prvotimac Borca novi je član Buriram junajteda.

Đorđe Despotović Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Prošlosezonski napadač Borca Đorđe Despotović pronašao je novi klub i karijeru će nastaviti na Tajlandu!

Ofanzivac iz Loznice, rođen 1992. godine, nije po isteku ugovora sa crveno-plavima produžio saradnju sa klubom.

Cijelo ljeto je bio slobodan na tržištu, da bi na kraju odlučio da zaduži dres Buriram junajteda, aktuelnog šampiona Tajlanda i trenutno prvoplasiranog tima tamošnje lige.

Despotović je u klub iz Platonove ulice došao početkom septembra prošle godine. Nastupio je na 28 prvenstvenih utakmica, postigavši 15 pogodaka, dok je u Konferencijskoj ligi u prva četiri kola dva puta zatresao protivničku mrežu (Panatinaikos 1:1 i LASK 2:1). Time je bio jedan od najzaslužnijih što je banjalučki klub ostvario istorijski uspjeh u međunarodnim takmičenjima i dočekao proljeće u Evropi.

Najveći dio karijere Despotović je proveo u Rusiji, u kojoj je nastupao od kraja avgusta 2018. do jula 2023. godine. U tom periodu branio je boje tri kluba – Orenburga, Rubina i Arsenala, a u ruskoj Premijer ligi je na 88 mečeva postigao 28 pogodaka.

Značajan trag ostvario je i u Kazahstanu, u kojem je boravio od februara 2015. do već pomenutog kraja avgusta 2018. godine. Igrao je za Žetisu, Kairat, Astanu i Tobol, a na 81 utakmici u tamošnjem elitnom rangu uknjižio je 22 pogotka.

Bio je još i u Crvenoj zvezdi, subotičkom Spartaku, Lokerenu i podgoričkoj Budućnosti, iz koje je prošle godine i došao u Borac.

Buriram junajted, njegov novi klub, četiri puta uzastopno je šampion Tajlanda. Na dobrom je putu da spoji i pet titula, s obzirom na to da je poslije devet kola prvoplasirani sa 19 bodova, kao jedini tim u dosadašnjem dijelu sezone bez poraza.

Kad je riječ o igračkom kadru, Despotović neće biti jedini sa ovdašnjih prostora. Naime, u novom klubu su ga dočekali Goran Čaušić, Nemanja Nikolić, Filip Stojković i Fejsal Mulić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC