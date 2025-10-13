logo
Skandal na pomolu: Njemačka policija istražuje navode o seksualnom nasilju bivšeg zaposlenog u Borusiji Dortmund

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir
Borusija Dortmund saopštila je za AFP da je angažovala eksternu revizorsku firmu kako bi sprovela istragu.

Prijavljeno seksualno zlostavljanje u Borusiji Dortmund Izvor: Guliver/ Frederic Scheidemann/Bongarts/Getty Images

Njemačka policija potvrdila je danas da je nedavno primila dvije prijave u vezi sa navodnim slučajevima seksualnog nasilja koji se odnose na bivšeg zaposlenog fudbalskog kluba Borusija Dortmund, a koji datiraju od prije nekoliko decenija.

Portparol policije u gradu Hagen, nedaleko od Dortmunda, izjavio je za AFP da su "prije nekoliko dana podnijete dvije prijave" koje se odnose na događaje "od prije izvesnog vremena", potvrdivši informaciju koju je prethodno objavio list Bild.

Policija, međutim, nije iznijela detalje o identitetu osumnjičenog, niti o uzrastu i statusu navodnih žrtava u vrijeme kada su se incidenti dogodili.

Fudbalski klub Borusija Dortmund saopštio je za AFP da je angažovao eksternu revizorsku firmu kako bi sprovela istragu, nakon što je klub putem posebne platforme primio prijave o navodnim zloupotrebama.

Izvor: VITALII KLIUIEV / imago sportfotodienst / Profimedia

U saopštenju objavljenom početkom oktobra, nakon članka Bilda koji je otkrio slučaj, Dortmund je naveo da je prvi signal o neprimjerenom ponašanju bivšeg zaposlenog dobio još 2010. godine. Riječ je bila o "pokušajima približavanja" jednom tada punoljetnom igraču iz 1990-ih, koji tada nije podnio zvaničnu prijavu.

Godine 2023. klub je dobio novu prijavu protiv istog zaposlenog, koja se takođe odnosila na događaje od prije više decenija. Nakon toga je ugovor sa osumnjičenim raskinut, iako je on negirao optužbe, navodi se u saopštenju.

Prema navodima Bilda, u pitanju je bivši trener Borusije Dortmund, koji je navodno seksualno zlostavljao igrače i navijače koji su u to vrijeme bili maloljetni.

