Strašna povreda Dijega Forlana: Legendarnom napadaču oštećeno plućno krilo i slomljena tri rebra

Loše vijesti za nekadašnju zvijezdu urugvajskog fudbala.

Dijego Forlan hitno je prebačen u bolnicu nakon što je zadobio povredu pluća i tri slomljena rebra tokom utakmice veterana. Bivši napadač Mančester junajteda sudario se sa protivničkim igračem dok je nastupao za Old Bojs u meču veterana.

Forlan je pokušavao da uputi šut ka golu (već je bio postigao dva pogotka protiv Old Kristijansa), kada je ostao da leži na zemlji. Nakon snažnog sudara, nezgodno je pao na teren, a njegova reakcija odmah je izazvala zabrinutost prisutnih.

Na snimku se vidi kako 46-godišnji Forlan kleči sa glavom naslonjenom na tlo, prije nego što se prevrnuo na bok, očigledno u velikim bolovima. Sudija i ostali igrači odmah su pozvali medicinsko osoblje da ukaže pomoć urugvajskoj legendi.

Bolovi su bili toliko jaki da je Forlan hitno prebačen u bolnicu na dalju medicinsku njegu. Bivšem napadaču Atletiko Madrida i Intera potom su dijagnostikovana tri slomljena rebra i djelimično oštećeno plućno krilo.

Prema izvještajima iz Urugvaja, ljekari su morali da mu isprazne tečnost iz pluća.

Zlatna lopta 2010.

Dijego Forlan rođen je u Montevideu 1979. godine, a povukao iz profesionalnog fudbala u avgustu 2019, nakon duge i uspješne karijere. Tokom nje nosio je dresove slavnih klubova poput Independientea, Atletiko Madrida, Viljareala, Mančester junajteda, Intera i Penjarola, a osvojio je i brojna individualna priznanja: bio je najbolji strijelac španske La Lige 2008/09, dok mu je 2005. godine pripala UEFA Zlatna kopačka i Trofej EFE, dok je na Mundijalu 2010. godine bio najbolji strijelac sa sedam golova. Godinu dana kasnije, u dresu Urugvaja osvojio je Kopa Ameriku.

Zaigrao i tenis

Nakon povlačenja, Forlan se 2022. vratio fudbalu, priključivši se veteranskoj ekipi Old Bojs & Old Girls kluba. Osim fudbala, prošle godine je učestvovao i na svom prvom profesionalnom teniskom turniru, nastupivši na Čelendžeru u Montevideu. Uprkos povredi, njegov povratak na teren pokazuje koliko je i dalje strastven prema sportu i takmičenju.

Fudbalska javnost u Urugvaju i širom svijeta s pažnjom prati njegov oporavak, nadajući se brzom povratku nekadašnjeg šampiona.