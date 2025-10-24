logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Čudo nad čudima u Saudijskoj Arabiji: Gradi se "stadion na nebu" samo zbog Mundijala

Čudo nad čudima u Saudijskoj Arabiji: Gradi se "stadion na nebu" samo zbog Mundijala

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Saudijska Arabija priprema "stadion na nebu" za Mundijal 2034.

Saudijska Arabija gradi stadion na nebu Izvor: Screenshot/Twitter/@ArtologyOffice

Saudijska Arabija namjerava da postane prava sportska sila, sada ova zemlja priprema čudo, pošto će izgraditi prvi "stadion na nebu". Objekat će biti smješten u okviru megaprojekta u oblasti Neom i planirano je da bude na visini od oko 350 metara iznad tla.

Jasno je da novac nije problem Saudijskoj Arabiji, a kako bi sport bio još primjećeniji u njihovoj zemlji riješili su da ispišu istoriju na jedan drugačiji način. Ne rezultatima ekipa, već impozantnim građevinama koje privlače pažnju. Planirano je da novi stadion ima kapacitet 46.000 mjesta i trebalo bi da bude centar budućih sportskih događaja.

Kada se spominju budući događaju, misli se i na mečeve Svjetskog prvenstva koje je planirano za 2034, a domaćin će biti upravo Saudijska Arabija. Ono što je pozitivno u ovom svakako drugačijem projektu, je to što je planirano sa naglaskom na održivost, te će se napajanje električnom obavljati kroz obnovljive izvore energije. Biće to digitalni i ekološki napredan urbanistički koncept.

Budućim posjetiocima već je dostupan vizualni plan stadiona, mada stručnjaci naglašavaju da je projekat još u fazu planiranja, kao i da izgradnja nije započeta. Početak radova očekuje se 2027, a završetak ambicioznog projekta dogodiće se 2032. Zbog smjelosti da se uključe u ovakav vid inovacije Saudijska Arabija se sada pozicionira kao lider u arhitekturi, ali i sportskom turizmu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Saudijska Arabija fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC