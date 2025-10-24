Čudo nad čudima u Saudijskoj Arabiji: Gradi se "stadion na nebu" samo zbog Mundijala

Saudijska Arabija priprema "stadion na nebu" za Mundijal 2034.
Saudijska Arabija namjerava da postane prava sportska sila, sada ova zemlja priprema čudo, pošto će izgraditi prvi "stadion na nebu". Objekat će biti smješten u okviru megaprojekta u oblasti Neom i planirano je da bude na visini od oko 350 metara iznad tla.
Jasno je da novac nije problem Saudijskoj Arabiji, a kako bi sport bio još primjećeniji u njihovoj zemlji riješili su da ispišu istoriju na jedan drugačiji način. Ne rezultatima ekipa, već impozantnim građevinama koje privlače pažnju. Planirano je da novi stadion ima kapacitet 46.000 mjesta i trebalo bi da bude centar budućih sportskih događaja.
: Saudi Arabia’s NEOM— Artology (@ArtologyOffice)October 19, 2025
️ **World’s First “Sky Stadium” – NEOM Stadium** ☁️
Suspended **350 meters (1,150 ft)** above ground!
**46,000 seats** with breathtaking views
⚡ 100% **Renewable Energy powered**
️ Opening: **2032**
⚽ Will…pic.twitter.com/fqaqZW90d2
Kada se spominju budući događaju, misli se i na mečeve Svjetskog prvenstva koje je planirano za 2034, a domaćin će biti upravo Saudijska Arabija. Ono što je pozitivno u ovom svakako drugačijem projektu, je to što je planirano sa naglaskom na održivost, te će se napajanje električnom obavljati kroz obnovljive izvore energije. Biće to digitalni i ekološki napredan urbanistički koncept.
Budućim posjetiocima već je dostupan vizualni plan stadiona, mada stručnjaci naglašavaju da je projekat još u fazu planiranja, kao i da izgradnja nije započeta. Početak radova očekuje se 2027, a završetak ambicioznog projekta dogodiće se 2032. Zbog smjelosti da se uključe u ovakav vid inovacije Saudijska Arabija se sada pozicionira kao lider u arhitekturi, ali i sportskom turizmu.