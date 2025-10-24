Čudo nad čudima u Saudijskoj Arabiji: Gradi se "stadion na nebu" samo zbog Mundijala

Saudijska Arabija priprema "stadion na nebu" za Mundijal 2034.

Izvor: Screenshot/Twitter/@ArtologyOffice

Saudijska Arabija namjerava da postane prava sportska sila, sada ova zemlja priprema čudo, pošto će izgraditi prvi "stadion na nebu". Objekat će biti smješten u okviru megaprojekta u oblasti Neom i planirano je da bude na visini od oko 350 metara iznad tla.

Jasno je da novac nije problem Saudijskoj Arabiji, a kako bi sport bio još primjećeniji u njihovoj zemlji riješili su da ispišu istoriju na jedan drugačiji način. Ne rezultatima ekipa, već impozantnim građevinama koje privlače pažnju. Planirano je da novi stadion ima kapacitet 46.000 mjesta i trebalo bi da bude centar budućih sportskih događaja.

: Saudi Arabia’s NEOM



️ **World’s First “Sky Stadium” – NEOM Stadium** ☁️

Suspended **350 meters (1,150 ft)** above ground!

**46,000 seats** with breathtaking views

⚡ 100% **Renewable Energy powered**

️ Opening: **2032**

⚽ Will…pic.twitter.com/fqaqZW90d2 — Artology (@ArtologyOffice)October 19, 2025

Kada se spominju budući događaju, misli se i na mečeve Svjetskog prvenstva koje je planirano za 2034, a domaćin će biti upravo Saudijska Arabija. Ono što je pozitivno u ovom svakako drugačijem projektu, je to što je planirano sa naglaskom na održivost, te će se napajanje električnom obavljati kroz obnovljive izvore energije. Biće to digitalni i ekološki napredan urbanistički koncept.

Budućim posjetiocima već je dostupan vizualni plan stadiona, mada stručnjaci naglašavaju da je projekat još u fazu planiranja, kao i da izgradnja nije započeta. Početak radova očekuje se 2027, a završetak ambicioznog projekta dogodiće se 2032. Zbog smjelosti da se uključe u ovakav vid inovacije Saudijska Arabija se sada pozicionira kao lider u arhitekturi, ali i sportskom turizmu.