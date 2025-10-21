logo
Saudijska Arabija bogato nagradila fudbalere: Po 1,15 miliona evra za plasman na Svjetsko prvenstvo

Saudijska Arabija bogato nagradila fudbalere: Po 1,15 miliona evra za plasman na Svjetsko prvenstvo

Autor Haris Krhalić
0

Vlada Saudijske Arabije nagradila je fudbalere i stručni štab sa po 1,15 miliona evra za plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

vlada saudijske arabije nagradila reprezentativce Izvor: Abdel Ghani BASHIR / AFP / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Saudijske Arabije bogato je nagrađena od strane svoje vlade nakon što je izborila plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Kako je saopštio ministar sporta Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, svaki igrač i član stručnog štaba dobiće po pet miliona saudijskih rijala, što iznosi oko 1,15 miliona eura. Odluka je donesena kao znak zahvalnosti za uspjeh koji je nacionalni tim ostvario u kvalifikacijama.

Saudijci su plasman obezbijedili u posljednjem kolu azijskih kvalifikacija, nakon remija bez golova protiv Iraka, čime su treći put zaredom izborili nastup na najvećem fudbalskom takmičenju svijeta.

Ministar Al-Faisal je istakao da će sve novčane nagrade biti isplaćene u roku od 30 dana po završetku kvalifikacionog ciklusa.

fudbal Saudijska Arabija Mundijal 2026

