Košarka se "osladila" Arapima: Poslije Emirata, sad i Saudijska Arabija šalje klub u ABA ligu

Klub iz Saudijske Arabije mogao bi uskoro da zaigra u ABA ligi.

Izvor: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Nakon što su Ujedinjeni Arapski Emirati odlučili da ulažu u košarku i stvorili KK Dubai, učesnika Evrolige i ABA lige, sličnu stvar planira i Saudijska Arabija. Prema informacijama "Meridijan Sporta", uskoro bi u ABA ligi mogao da zaigra klub i iz ove zemlje arapskog svijeta.

"Šeik je već posjetio ove prostore i sve je više interesa da se priključi Jadranskoj ligi koja je odavno prerasla Adriatic iz skraćenice ABA", navodi se u tekstu i dodaje da je do realizacije dug put.

Za sada nije poznato koji bi to klub iz Saudijske Arabije mogao da igra u ABA ligi, a ono što je poznato je da je nedavno Al-Ula boravila u Srbiji. Vidjećemo da li se radi baš o ovom klubu ili će neki drugi klub, po ugledu na Emirate gdje se sa Dubaijem počelo od samog početka, biti uskoro učesnik lige na Jadranu.

Novi format ABA lige od 2025/26

Izvor: MN PRESS

Naredne godine ABA liga igraće se u novom formatu. Timovi će se takmičiti u dvije grupe, sa po devet timova. Pored novajlija u takmičenju Kluža i Beča, ove godine plasman su izborile i Bosna i Ilirija, pa nas u regionalnom takmičenju očekuje nekoliko novih klubova, a uz to i novi format.

Nećemo gledati "vječite derbije" ove sezone u prvoj rundi takmičenja pošto su timovi podijeljeni u grupe A i B. U grupi A će igrati FMP, Borac i Partizan, a u grupi B će biti Spartak iz Subotice, Mega i Crvena zvezda.