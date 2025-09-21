Ponoćna bomba u ABA ligi, Zoran Dragić stiže u Split

Zoran Dragić će po svemu sudeći u narednoj sezoni nostii dres Splita, a blizu je dolazak Amara Gegića takođe.
Kako javljaju hrvatski mediji Split je spremio nevjerovatno pojačanje za narednu sezonu. Tim sa Gripa je prema pisanju "Sportskih novosti" dogovorio sve sa Zoranom Dragićem. Dugogodišnji slovenački reprezentativac i brat dugogodišnjeg NBA košarkaša Gorana Dragića će poslije završeka saradnje sa Bilbaom u Španiji stići u ABA ligu.
Iskusni 36-godišnji krilni košarkaš je u karijeri stigao i do NBA lige gdje je nastupao za Finiks i Majami, mada se tu nije naigrao. Počeo je u Iliriji, Slovanu i Krki, a u Evropi je igrao za veliki broj klubova. Nosio je dres Unikahe, Himkija, Olimpije iz Milana, Anadolu Efedsa, Trsta, Ulma, Baskonije. Žalgirisa, Cedevite i na kraju Bilbaa.
Nije bio na Eurobasketu na kome je Slovenija došla do četvrfinala i ispala od kasnijeg prvaka Evrope Njemačke zbog sukoba sa selektorom Aleksandrom Sekulićem.
Nije ovo kraj planova Splita
Pominjao se reprezentativac Estonije Henri Drel kao moguće pojačanje, kao i nekolko Amerikanaca, ali izgleda da će zajedno sa Dragićem u Split stići Amar Gegić. Nekadašnji košarkaš Partizana igrao je za Bajern, Slobodu iz Tuzle, Spars, Cibonu, Pariz, Metropolitans i Gran Kanariju, a prošle godine je igrao za Zadar.
Split će u narednoj sezoni ABA lige igrati u grupi A zajedno sa Partizanom, FMP-om i Borcem, a tu će biti i Dubai, Kluž, Igokea, Studentski centar i Krka. U drugoj grupi će biti Crvena zvezda, Spartak, Mega, Budučnost, Cedevita Olimpija, Zadar, Bosna, Ilijira i Beč.
