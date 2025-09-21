logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ponoćna bomba u ABA ligi, Zoran Dragić stiže u Split

Ponoćna bomba u ABA ligi, Zoran Dragić stiže u Split

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Zoran Dragić će po svemu sudeći u narednoj sezoni nostii dres Splita, a blizu je dolazak Amara Gegića takođe.

split doveo zorana dragica Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Kako javljaju hrvatski mediji Split je spremio nevjerovatno pojačanje za narednu sezonu. Tim sa Gripa je prema pisanju "Sportskih novosti" dogovorio sve sa Zoranom Dragićem. Dugogodišnji slovenački reprezentativac i brat dugogodišnjeg NBA košarkaša Gorana Dragića će poslije završeka saradnje sa Bilbaom u Španiji stići u ABA ligu. 

Iskusni 36-godišnji krilni košarkaš je u karijeri stigao i do NBA lige gdje je nastupao za Finiks i Majami, mada se tu nije naigrao. Počeo je u Iliriji, Slovanu i Krki, a u Evropi je igrao za veliki broj klubova. Nosio je dres Unikahe, Himkija, Olimpije iz Milana, Anadolu Efedsa, Trsta, Ulma, Baskonije. Žalgirisa, Cedevite i na kraju Bilbaa.

Nije bio na Eurobasketu na kome je Slovenija došla do četvrfinala i ispala od kasnijeg prvaka Evrope Njemačke zbog sukoba sa selektorom Aleksandrom Sekulićem. 

Nije ovo kraj planova Splita

Pominjao se reprezentativac Estonije Henri Drel kao moguće pojačanje, kao i nekolko Amerikanaca, ali izgleda da će zajedno sa Dragićem u Split stići Amar Gegić. Nekadašnji košarkaš Partizana igrao je za Bajern, Slobodu iz Tuzle, Spars, Cibonu, Pariz, Metropolitans i Gran Kanariju, a prošle godine je igrao za Zadar.

Split će u narednoj sezoni ABA lige igrati u grupi A zajedno sa Partizanom, FMP-om i Borcem, a tu će biti i Dubai, Kluž, Igokea, Studentski centar i Krka. U drugoj grupi će biti Crvena zvezda, Spartak, Mega, Budučnost, Cedevita Olimpija, Zadar, Bosna, Ilijira i Beč.

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

04:16
Zoran Dragić
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Split Zoran Dragić košarka ABA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC