Amerikanac ostaje u Borcu

Veliko pojačanje za Borac iz Čačka pred početak sezone 2025/26 u ABA ligi.

Izvor: MN PRESS

Američki plejmejker Dijante Boldvin (30 godina, 185 centimetara) organizovaće igru Borca iz Čačka i u sezoni 2025/26. Lider tima iz grada kraj Morave, nekadašnji student Sjeverne Karoline, potpisao je novi ugovor, što je potvrdio njegov klub. Tako je postalo definitivno da će nastaviti da igra u ABA ligi.

Igrao je Boldvin i za poljski Košalin, koji mu je 2017 bio prvi klub u Evropi, kao i za finski klub Vilpas Vikings, takođe finsk KTP Basket Kotka, Tibingen u Njemačkoj, Černomorec u Bugarskoj i za njemački Miteldojčer, kao i litvanski Lijetkabelis.

U prošloj, povratničkoj sezoni u Borcu u ABA ligi je Boldvin postizao po 13,3 poena, uz pet asistencija po meču u timu Saše Ocokoljića. U Čačku će ove sezone dijeliti ulogu sa bivšim igračem Zvezde, FMP-a i Dubaija Aleksom Uskokovićem.

U reformisanoj ABA ligi, Borac iz Čačka igraće u Grupi A, uz Dubai, FMP, Igokeu, Krku, Partzan, SC Derbi, Split i Kluž. Prvi meć odigraće 4. oktobra u Podgorici protiv Studentskog centra.

