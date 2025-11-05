U Maroku sa strepnjom prate vijesti o povredi Ašrafa Hakimija

Najbolji desni bek svijeta Ašraf Hakimi doživio povredu i njegova zemlja, Maroko, sa najvećom pažnjom čeka vijesti o detaljima.

Izvor: Thomas SAMSON / AFP / Profimedia

Lider Pari Sen Žermena Ašraf Hakimi (27) doživeo je izrazito bolnu povredu na utakmici protiv Bajerna u srijedu uveče. Vrisnuo je od bola nakon što ga je Luis Dijaz krvnički srušio startom sa leđa, ostavivši ga na zemlji, sa rukom na zglobu desne noge.

Još nema zvaničnih informacija o tome koliko će odsustvovati, nagađa se da možda nije završio sezonu, ali u njegovoj zemlji, Maroku, nemaju mnogo vremena da ga čekaju. Razlog je veliki i važan - Kup afričkih nacija od 21. decembra do 18. januara.

S obzirom na to da će Maroko biti domaćin tog turnira, očekuje se i dalje da Hakimi bude najveća zvijezda, ali je to sada dovedeno pod veliko pitanje. Njegovo odsustvo bilo bi ogroman udarac za ambicione Marokance, koji će prvi put biti organizatori tog turnira još od 1988. godine.

"Kao ključni igrač u sistemu Valida Regraguija, Hakimi predstavlja ne samo veliki sportski adut, već i simbol čitave nacije koja sanja o tituli na domaćem terenu. Ali trenutno preovladava pesimizam i cijela zemlja zadržava dah", objavio je o Hakimiju portal "'L'Opinion".

Ça fait tellement mal au cœur de voir Hakimi pleurer…

pic.twitter.com/CaGXJzX4KI — lélé ❤️ (@Julien_27LS)November 4, 2025

(MONDO)